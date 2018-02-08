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Члены Совета молодых дипломатов провели торжественный вечер в преддверии Дня дипработника

Политика
8 февраля, 23:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

В мероприятии также приняли участие заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Члены Совета молодых дипломатов провели в четверг в культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России торжественный вечер в преддверии своего профессионального праздника - Дня дипломатического работника (10 февраля).

В мероприятии, программа которого включила в себя как официальную, так и культурную часть, приняли участие специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также молодые дипломаты из разных стран, в том числе из США.

В ходе официальной части представители Совета молодых дипломатов подвели итоги своей работы за 2017 год, уделив особое внимание прошедшему в октябре прошлого года в Сочи Глобальному форуму молодых дипломатов.

Объединяя молодежь

Как заявил в своем выступлении Богданов, в нынешней "турбулентной ситуации в мировых делах" встречи молодых дипломатов-международников имеют особое значение. "Они способствуют обмену опытом, укреплению доверия и взаимопонимания между народами, - пояснил замминистра. - Поэтому Совет молодых дипломатов является особенно востребованной общественной структурой в системе Министерства иностранных дел России".

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"Одним из важных направлений его усилий остается проведение форумов молодых дипломатов - полезной дискуссионной площадки, объединяющей молодежь внешнеполитических ведомств из различных государств для обсуждения широкого спектра проблем современности, - отметил Богданов. - С удовлетворением отмечаем постоянное расширение их повестки дня и географии участников".

"В обозримой перспективе именно вам предстоит обеспечить преемственность в деле осуществления внешнеполитического курса своих государств, активно формировать положительную, устремленную в будущее международную повестку, опирающуюся на ценности равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга, - подчеркнул Богданов. - В предыдущем году благодаря усилиям России удалось надломить силы террора в Сирии, создать условия для политического урегулирования и национального примирения. Будем и впредь способствовать решению глобальных проблем, вносить вклад в обеспечение стабильности и безопасности".

Объединяющая сила

В свою очередь Леонид Слуцкий отметил, что сегодня международная повестка дня формируется таким образом, что многие задачи "необходимо решать сразу, не откладывая их в долгий ящик". "Эти задачи включают в себя противостояние новым вызовам и угрозам, такие как международный терроризм и наркотрафик, - сказал он. - Все это требует плотного международного сотрудничества. Важно, чтобы молодые дипломаты разных стран уже сегодня нашли дорожную карту для решения самых непростых глобальных вопросов".

"Именно молодые дипломаты являются той силой, которая, объединившись, способна найти решения самых сложных вопросов сегодняшней крайне непростой международной повестки дня, - подчеркнул Слуцкий. - Мне приятно, что здесь присутствуют и молодые дипломаты из Соединенных Штатов, ведь наши отношения переживают сегодня не самые лучшие времена. Но то, что молодые дипломаты работают, внушает надежду, что уже в обозримом будущем наши отношения вернутся к здравому смыслу".

"Надеюсь, что тот уникальный механизм сотрудничества, который закладывается в подобных форматах, останется на всю жизнь, а сотрудничество станет еще более тесным и эффективным", - заключил Слуцкий.

Культурная программа

В ходе торжественного вечера большое внимание было уделено и развлекательной программе.

Так, например, на мероприятии были исполнены песни "Верните память" и "Я ищу тебя". Как известно, автором слов этих композиций является официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Молодые дипломаты также исполнили свой гимн, впервые представленный в Сочи на открытии Глобального форума молодых дипломатов с участием министра иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Темы
Кризис в Сирии Противодействие терроризму в России
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Слуцкий, Леонид Эдуардович Богданов, Михаил Леонидович Захарова, Мария Владимировна
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