Кандидат на пост президента РФ Грудинин предлагает проводить прямые выборы на всех уровнях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 февраля. /ТАСС/. Кандидат на должность президента РФ Павел Грудинин, выдвинутый от партии КПРФ, считает, что выборы глав субъектов на муниципальном и региональном уровне должны быть прямыми. Об этом он сообщил журналистам в пятницу в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Нижнем Новгороде.

Ранее, 17 января, депутаты городской Думы Нижнего Новгорода избрали главой города депутата Госдумы от Нижегородской области, зампредседателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

''Я абсолютно убежден в том, что должны быть прямые выборы муниципальных и областных субъектов федерации, всех без исключения. Потому что только на прямых выборах человек может прийти и за программу голос отдать. <…> Когда весь народ проголосовал, то несет ответственность перед ними глава, не перед конкретными депутатами, а перед всеми людьми <...> Поэтому - только прямые выборы, только демократические, только честные и чистые'', - сказал Грудинин.

Грудинин приехал в Нижний Новгород вечером 8 февраля. В пятницу он возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, затем к памятнику Ленину, встретился с трудовым коллективом завода ''Термаль'' и пообщался с журналистами на пресс- конференции. В программе поездки также - две встречи с избирателями, в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

ЦИК на заседании 12 января зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты. Выборы президента РФ пройдут 18 марта.