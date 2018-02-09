Постпред РФ при ООН: план "двойной заморозки" в отношении КНДР работает

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Подход "заморозка в обмен на заморозку" в урегулировании ядерной проблемы КНДР работает, Москва призывает США и КНДР воспользоваться этим и вступить в диалог.

Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Россия и Китай в совместном заявлении 4 июля выдвинули программу урегулирования ситуации на Корейском полуострове - план "двойной заморозки". Его суть: Пхеньян приостанавливает запуск ракет, а Вашингтон и Сеул не будут проводить учения.

"Двойная заморозка" по факту работает, хотя это и не признают те страны, которые ее отвергали с порога, когда мы ее предлагали. Сейчас действительно нет испытаний, и не проводятся совместные учения США и Южной Кореи. Мы призываем все стороны использовать появившееся окно возможностей, по крайней мере до апреля, когда американцы грозят возобновить учения, которые могут привести к очередному витку обострения, и вступить в настоящий в диалог по этому вопросу. Призываем и американскую сторону, и северокорейскую", - сказал он.

По словам дипломата, это должен быть диалог без предварительных условий: "Чем скорее он начнется, тем лучше".

Небензя также отметил, что возможное прекращение реализации Совместного всеобъемлющего плана действий об урегулировании ядерной проблемы Ирана повлияет и на ситуацию вокруг КНДР. "Если попытки [изменить или улучшить ядерную сделку] будут предприняты, то сделка может обрушиться со всеми очевидными негативными вытекающими последствиями. В том числе ее возможное прекращение, выход из нее, будет иметь очевидную проекцию и на ситуацию вокруг Корейского полуострова", - сказал Небензя.