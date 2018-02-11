Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 200 сообщений о нарушении избирательного законодательства обработали наблюдатели НОМ

Политика
11 февраля, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова призвала наблюдателей не оставлять без внимания ни одного сообщения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Активисты от сети общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) обработали около 200 сообщений о фактах возможного нарушения избирательного законодательства во время избирательной кампании к президентским выборам. Об этом сообщила в воскресение ТАСС федеральный координатор НОМ, сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.

"На нашем портале уже сейчас идет активная работа по выявлению фактов возможных нарушений избирательного законодательства и их оперативной проверки во время текущей избирательной президентской кампании. Более 300 фактов, на которые стоит обратить внимание уже появились на карте сообщений, из них 194 сообщения отработаны наблюдателями от НОМ", - сказала Бабченкова, добавив, что информация о подтвержденных фактах нарушений избирательного законодательства оперативно направляется в избирательные комиссии.

Вместе с тем, она призвала наблюдателей не оставлять без внимания ни одного сообщения. "Если факты, изложенные в сообщениях, требуют дополнительного разбирательства или вмешательства компетентных органов, соответствующее обращение или жалоба должны быть переданы незамедлительно", - подчеркнула Бабченкова.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура: самолет Ан-148 упал через четыре минуты после взлета
2
Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье
3
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
4
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
5
Авиакомпания "Саратовские авиалинии". Досье
6
Крушение Ан-148 в Подмосковье. Онлайн
7
По факту крушения Ан-148 в Подмосковье возбуждено дело о нарушении правил полетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама