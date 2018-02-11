Почти 200 сообщений о нарушении избирательного законодательства обработали наблюдатели НОМ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Активисты от сети общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) обработали около 200 сообщений о фактах возможного нарушения избирательного законодательства во время избирательной кампании к президентским выборам. Об этом сообщила в воскресение ТАСС федеральный координатор НОМ, сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.

"На нашем портале уже сейчас идет активная работа по выявлению фактов возможных нарушений избирательного законодательства и их оперативной проверки во время текущей избирательной президентской кампании. Более 300 фактов, на которые стоит обратить внимание уже появились на карте сообщений, из них 194 сообщения отработаны наблюдателями от НОМ", - сказала Бабченкова, добавив, что информация о подтвержденных фактах нарушений избирательного законодательства оперативно направляется в избирательные комиссии.

Вместе с тем, она призвала наблюдателей не оставлять без внимания ни одного сообщения. "Если факты, изложенные в сообщениях, требуют дополнительного разбирательства или вмешательства компетентных органов, соответствующее обращение или жалоба должны быть переданы незамедлительно", - подчеркнула Бабченкова.

Выборы президента России пройдут 18 марта.