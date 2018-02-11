Лавров обсудил по телефону с Чавушоглу ситуацию в Сирии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в воскресенье по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу вопросы сирийского урегулирования с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе разговора министры также обсудили вопросы, связанные с сирийским урегулированием в астанинском формате на основе резолюции СБ ООН 2254, с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося в Сочи 30 января", - отметили с МИД РФ.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства передал соболезнования от своего правительства и народа в связи с крушением самолета АН-148 в Раменском районе Подмосковья и выразил готовность турецкой стороны оказать помощь в случае необходимости", - информировали в министерстве.