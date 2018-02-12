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Путин обсудит с Аббасом ближневосточное урегулирование и российско-палестинские отношения

Политика
12 февраля, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Первоначально встреча лидеров РФ и Палестины должна была состояться в Сочи, однако в связи с крушением самолета Ан-148 российский президент принял решение остаться в столице

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится в Москве с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, который будет находиться в РФ с двухдневным рабочим визитом.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на переговорах "планируется обменяться мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования, а также обсудить актуальные вопросы российско-палестинского взаимодействия в различных областях".

Первоначально встреча Путина и Аббаса должна была состояться в понедельник в Сочи, однако в связи с крушением в воскресенье самолета Ан-148 в Подмосковье глава российского государства принял решение остаться в столице, "в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, переговоры с Аббасом запланированы в Москве на вторую половину дня.

Двусторонние контакты

В предыдущий раз Путин и Аббас проводили переговоры в Сочи в мае 2017 года. В декабре прошлого года лидеры говорили по телефону - незадолго до того, как президент США Дональд Трамп 6 декабря официально объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе в этот город из Тель-Авива американского посольства в еврейском государстве.

Президент РФ в том телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе палестинского лидера, в частности, изложил принципиальную позицию России в поддержку "безотлагательного возобновления прямых палестино-израильских переговоров по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима, и выхода на долгосрочные справедливые решения, отвечающие интересам обеих сторон", сообщала тогда пресс-служба Кремля.

1 февраля с Аббасом в Палестине встречался секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Как сообщало палестинское информационное агентство Wafa, стороны обсудили роль России в ближневосточном урегулировании и укрепление двусторонних связей.

Путин регулярно проводит встречи и телефонные разговоры по тематике ближневосточного урегулирования - как с палестинским лидером, так и с израильским руководством. Предыдущие переговоры президента РФ с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялись в Москве 29 января текущего года.

Палестинские инициативы

Как заявил 11 февраля ТАСС советник палестинского лидера Маджди аль-Халиди, Аббас намерен обсудить в ходе визита в РФ формирование нового международного механизма по ближневосточному урегулированию "с тем, чтобы Соединенные Штаты не были единственными в этом процессе".

"Мы не против, чтобы США были частью этого механизма, но хотим, чтобы и Россия играла свою важную и активную роль в нем", - сказал советник главы Палестины. По его словам, создание такого международного механизма особенно важно после решения Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля, "в результате чего мы теперь не может работать с ним отдельно".

В свою очередь, 6 февраля посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль в интервью ТАСС также подчеркивал, что Россия должна играть "ключевую роль в решении палестино-израильского конфликта", и что Путин и Аббас на переговорах 12 февраля "будут искать возможности создания нового механизма, обсуждать новое видение решения палестино-израильского конфликта".

Дипломат при этом подтвердил готовность Палестины к прямым переговорам с Израилем, отметив, что это один из основных вопросов визита Аббаса в Россию.

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Темы
Крушение Ан-148 в Подмосковье Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Аббас, Махмуд Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Патрушев, Николай Платонович
Страны
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