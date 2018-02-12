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Замглавы МИД РФ и посол Болгарии обсудили отношения Москвы с ЕС и НАТО

Политика
12 февраля, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

В ходе консультаций стороны также обсудили сотрудничество двух стран

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД России Александр Грушко обсудил в понедельник с послом Болгарии в Москве Бойко Коцевым вопросы сотрудничества двух стран и отношения РФ с Евросоюзом и НАТО. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы обсуждались аспекты двустороннего сотрудничества с акцентом на предстоящее чествование 3 марта 140-летия Освобождения Болгарии от османского ига в результате Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Затрагивались также вопросы положения в Европе в контексте отношений Россия - ЕС и Россия - НАТО", - информировали в министерстве.

Беседа состоялась по просьбе болгарского дипломата.

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