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"Единая Россия" готова исключать из партии за перегибы перед выборами

Политика
13 февраля, 23:24 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 13, февраля. /ТАСС

Секретарь генерального совета фракции Андрей Турчак также с осуждением высказался о политических мероприятиях в школах

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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 февраля. /ТАСС/. Активисты, которые допускают в своей работе перед выборами "избыточность", могут быть исключены из партии "Единая Россия". Об этом заявил ТАСС во вторник секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак по итогам заседания северокавказского межрегионального координационного совета партии.

В понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что направит обращение руководству "Единой России" в связи с распространением анкет среди избирателей Краснодарского края для выявления их политических предпочтений. По ее данным, в анкетах надо было указать фамилию, имя и отчество, адрес, паспортные данные, данные о мессенджерах и соцсетях. Глава ЦИК высказала мнение, что подобные анкеты "не должны нарушать закон о личных данных", и призвала обратить внимание на проявления "излишнего административного или партийного рвения".

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Турчак сообщил ТАСС, что в таких случаях партия готова принять "организационные меры". "Приглашаем сначала, разговариваем. Не понимает - партбилет на стол", - сказал он.

Турчак заверил, что партийная мобилизация "касается исключительно членов партии, она не касается всех наших избирателей". "Поэтому там, где эта форма приобретает масштабы избыточности, когда идут в школу, проводят какие-то детские политические мероприятия, что запрещено законом, естественно, мы это порицаем", - отметил Турчак.

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