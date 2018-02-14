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Совфед заслушает доклад министра транспорта и обсудит кадровые вопросы

Политика
14 февраля, 0:15 UTC+3 МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

Максим Соколов расскажет о транспортном обеспечении проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду обсудит ряд кадровых вопросов, в том числе о досрочном прекращении полномочий сенатора от Омской области Сергея Попова и перестановках в комитете по обороне и безопасности, а также заслушает доклад министра транспорта РФ Максима Соколова о транспортном обеспечении проведения чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018).

Как стало известно накануне, зампред комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Попов, представляющий в Совете Федерации Законодательное собрание Омской области, написал заявление о досрочном прекращении полномочий с 14 февраля. Члены комитета поддержали заявление коллеги, отметив, что с сожалением отпускают большого профессионала, проработавшего 17 лет в стенах парламента.

Другое заявление - об освобождении от должности первого зампреда комитета по обороне и безопасности - написал сенатор Франц Клинцевич. При этом парламентарий планирует остаться в составе комитета. Одновременно будет рассмотрен вопрос о назначении на его место бывшего главы Управления ФСБ России по Западному военному округу Александра Ракитина, занимающего в настоящее время пост зампреда этого комитета. Его кандидатура была выдвинута накануне на заседании комитета по обороне.

В рамках "правительственного часа" в стенах Совфеда выступит с докладом министр транспорта РФ Максим Соколов. Он расскажет о транспортном обеспечении проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в этом году. После доклада министра сенаторы смогут задать ему вопросы.

Кроме того, сенаторы намерены рассмотреть законы о продлении срока "амнистии капитала", о возможности приема денежных средств от заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, о сокращении срока выдачи загранпаспорта и об освобождении от НДФЛ денежного вознаграждения спортсменов-инвалидов.

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