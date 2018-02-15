Путин обсудит с Абдаллой II ситуацию в Сирии и ближневосточное урегулирование

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг обсудит ситуацию в Сирии и проблематику ближневосточного урегулирования с королем Иордании Абдаллой II, который будет находиться в России с рабочим визитом.

Лидеры двух государств обсудят вопросы наращивания российско-иорданского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и проблематику ближневосточного урегулирования, сообщила пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что лидеры двух стран встретятся в узком составе, "возможно, переговорят с глазу на глаз". Также состоятся также российско-иорданские переговоры в формате рабочего завтрака.

Абдалла II, вступивший на престол в 1999 году, почти ежегодно бывает в России. Нынешний визит - 18-й по счету. В предыдущий раз Абдалла II приезжал в Москву в январе 2017 года, а до этого в ноябре 2015 года лидеры провели обстоятельные переговоры в Сочи. Путин посещал Иорданию с визитом в июне 2012 года.

Россия, Иордания и США в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду. Позднее в июле Путин и Абдалла II провели телефонный разговор, в ходе которого отметили высокое значение этого документа для дальнейшей работы в целях установления режима прекращения боевых действий и в других районах Сирии.

Позиция короля Иордании

Ранее иорданский король сообщил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, что главной темой предстоящих переговоров станут совместные усилия России и Иордании по стабилизации обстановки на юге Сирии. Абдалла II назвал важным то, что процесс в Сирии продвигается "по направлению к политическому урегулированию". "В особенности это касается таких вопросов, как конституция и предстоящие выборы. Однако нашего голоса недостаточно, но вместе с Россией мы многого достигли и теперь с нетерпением ждем возможности решительно двигаться дальше и добиться положительных результатов в течение предстоящего года", - добавил он.

Король Иордании выразил мнение, что искоренение терроризма является долгосрочным вопросом мирового масштаба, отметив, что "все это отчасти похоже на третью мировую войну, осуществляемую несколько иными средствами". "Это вызов не только для России или Иордании. Это явление глобального порядка, где все мы - мусульмане, христиане, иудеи и люди многих других верований - находимся по одну сторону в борьбе с этими поставившими себя вне закона варварами, ничего общего не имеющими с исламом", - подчеркнул монарх.

По его словам, "даже очевидный успех в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) в Ираке или Сирии еще не значит его полного разгрома", потому что боевики, вынужденные передислоцироваться, проникают на Филиппины, в Африку, в частности в Ливию.

"Будущее станет предметом обсуждения между Иорданией и Россией, но всем нам необходимо подумать, как продолжать сотрудничество с тем, чтобы наверняка поставить перед ними заслон везде и всюду, - указал монарх. - Мы не можем позволить себе в этом году думать только о Сирии, а в следующем году озаботиться тем, что происходит в Африке". "Необходим целостный, комплексный подход к объединению всех наших усилий для того, чтобы воздвигнуть преграду на пути этих сил, где бы они ни находились", - заявил Абдалла II.