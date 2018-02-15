Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.02:
$ 56.59
€ 70.67
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгоризбирком признал незаконными агитматериалы КПРФ за кандидата Грудинина

Политика
15 февраля, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

ЦИК вынес партии предупреждение из-за противоправной агитации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мосгоризбирком признал незаконными агитационные материалы фракции КПРФ за кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, в полицию и прокуратуру направлены материалы для принятия мер реагирования, сообщил в ходе заседания комиссии член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

СПЕЦПРОЕКТ

Все, что нужно знать о президентской гонке и процедуре голосования в России

Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

"В Московскую городскую избирательную комиссию поступило обращение от избирателя, который пишет, что на территории по приведенному адресу был распространен агитационный материал, "правый информационный бюллетень". Выпустила этот материал КПРФ. Избиратель пишет, что в этом агитационном материале есть признаки предвыборной агитации за зарегистрированного кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. Также сообщается, что там используется фотография лица, которое не является кандидатом", - сказал Реут.

Между тем, агитационные материалы могут производиться только на средства из избирательного фонда зарегистрированного кандидата в президенты.

По его словам, по данному вопросу была создана рабочая группа, на собрание которой пришел представитель КПРФ. Он подтвердил факт выпуска материала.

"ЦИК вынес партии предостережение о необходимости соблюдения требований законов РФ. Нам остается только лишь принять решение также признать этот агитационный материал изготовленными с нарушением законодательства и обратиться в правоохранительные органы с просьбой об изъятии этих материалов, пресечении противоправной агитационной деятельности и наказании виновных", - отметил Реут.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Грудинин, Павел Николаевич
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
2
В Москве назвали самые необычные имена новорожденных в 2017 году
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
МАК: расшифровка речевого бортового самописца разбившегося Ан-148 продолжается
5
Татьяна Тарасова: Савченко выстрадала золото ОИ своей любовью к фигурному катанию
6
Премьер Польши связал "российскую военную угрозу" с прокладкой "Северного потока"
7
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама