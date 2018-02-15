Мосгоризбирком признал незаконными агитматериалы КПРФ за кандидата Грудинина

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мосгоризбирком признал незаконными агитационные материалы фракции КПРФ за кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, в полицию и прокуратуру направлены материалы для принятия мер реагирования, сообщил в ходе заседания комиссии член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"В Московскую городскую избирательную комиссию поступило обращение от избирателя, который пишет, что на территории по приведенному адресу был распространен агитационный материал, "правый информационный бюллетень". Выпустила этот материал КПРФ. Избиратель пишет, что в этом агитационном материале есть признаки предвыборной агитации за зарегистрированного кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. Также сообщается, что там используется фотография лица, которое не является кандидатом", - сказал Реут.

Между тем, агитационные материалы могут производиться только на средства из избирательного фонда зарегистрированного кандидата в президенты.

По его словам, по данному вопросу была создана рабочая группа, на собрание которой пришел представитель КПРФ. Он подтвердил факт выпуска материала.

"ЦИК вынес партии предостережение о необходимости соблюдения требований законов РФ. Нам остается только лишь принять решение также признать этот агитационный материал изготовленными с нарушением законодательства и обратиться в правоохранительные органы с просьбой об изъятии этих материалов, пресечении противоправной агитационной деятельности и наказании виновных", - отметил Реут.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.