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Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ урегулирование конфликта на востоке Украины

Политика
16 февраля, 18:26 UTC+3

В числе прочих были обсуждены вопросы содействия ОБСЕ урегулированию конфликта

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером содействие организации урегулированию конфликта на востоке Украины. Как сообщили в МИД РФ, встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Были обсуждены вопросы содействия ОБСЕ урегулированию конфликта на востоке Украине, общее состояние дел в Организации, перспективы повышения ее эффективности как площадки межгосударственного диалога по актуальным проблемам общеевропейской безопасности", - информировали в министерстве.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Позже он уточнил, что они могли бы размещаться и в других районах провозглашенных республик, где работают представители миссии ОБСЕ. Киев же настаивает на размещении "миротворческой миссии ООН" на всей территории Донбасса, включая участок границы с РФ.

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Кризис на Украине Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
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