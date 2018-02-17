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Кандидаты на пост президента России начинают агитацию в СМИ

Политика
17 февраля, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Все претенденты кроме Владимира Путина собираются принять участие в дебатах

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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Период предвыборной агитации в средствах массовой информации начинается в субботу, 17 февраля, избиратели смогут следить за полемикой кандидатов во время дебатов.

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Не все претенденты на президентский пост, впрочем, примут участие в дебатах. От такой возможности воздержится действующий глава государства Владимир Путин.

Фактически начинать проводить агитацию кандидат может сразу после предоставления в Центризбирком заявления о согласии баллотироваться, то есть еще на этапе выдвижения. Он может проводить публичные мероприятия, встречаться с избирателями, распространять листовки и буклеты. Однако агитация в СМИ становится возможной только за 28 дней до выборов, в ней участвуют только зарегистрированные кандидаты, имена которых будут в бюллетене, а также выдвинувшие их партии.

Завершится агитационный период в ночь на 17 марта, когда наступит день тишины.

Как разделили эфир

Закон обеспечивает кандидатам возможности для ведения агитации в СМИ. Бесплатное эфирное время выделяют пять государственных федеральных телеканалов: "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, "ТВ Центр", Общественное телевидение России (ОТР), а также три радиостанции: "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". В общей сложности в ходе прошедшей в ЦИК жеребьевки было разыграно порядка 60 часов телевизионного и 36 часов радиоэфира.

Треть всего эфирного времени выделяется партиям, они могут отдать его кандидатам под агитационные ролики. В эту кампанию эфир получили пять партий из семи, выдвинувших кандидатов: ЛДПР, КПРФ, "Яблоко", "Гражданская инициатива" и Партия роста. "Коммунисты России" и "Российский общенародный союз" от бесплатного эфира отказались.

Половина оставшегося времени отводится для дебатов, половина - распределяется между кандидатами для агитационных роликов.

Как сообщила ранее секретарь ЦИК Майя Гришина, у кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (на этих выборах это только Владимир Путин), времени для размещения рекламных роликов будет в четыре раза меньше, чем у партийного кандидата. Также преимущества лишились Максим Сурайкин и Сергей Бабурин, выдвинутые "Коммунистами России" и "Российским общенародным союзом", которые отказались от участия в жеребьевке.

В дебатах поучаствуют все, кроме одного

Бесплатное эфирное предоставляется только в рабочие дни, поэтому первые агитационные ролики на безвозмездной основе появятся в теле- и радиоэфире 19 февраля. С 17 февраля кандидаты могут размещать в СМИ агитационные материалы, оплаченные из избирательного фонда.

При этом в видеороликах кандидаты не имеют права критиковать своих оппонентов, подчеркнули ранее в ЦИК. Как сообщила Гришина, видеоролики "не могут содержать информацию, которая создает негативное отношение к конкуренту". Она отметила, что запрет на критику действует только на агитационные материалы и только на телевидении, в ходе дебатов кандидаты могут предъявлять друг другу претензии.

Дебаты же начнутся только с 26 февраля - со второй агитационной недели. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее объясняла это тем, что первая неделя - короткая: пятница приходится на 23 февраля, День защитника Отечества; а также тем, что "идет Олимпиада".

Первые дебаты состоятся на "Радио России" 26 февраля в 13:10 мск, в них примут участие Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ) и Борис Титов (Партия роста).

27 февраля начнутся дебаты на ОТР, 28 февраля - на Первом канале, "России 1", радиостанциях "Вести ФМ" и "Маяк". С 1 марта кандидаты начнут дискутировать на "России 24" и "ТВ Центре".

Как сообщила Гришина, наибольшее количество дебатов придется на последнюю неделю перед выборами.

В дебатах на телеканалах все кандидаты, кроме Владимира Путина, будут участвовать вместе. Путин, как сообщили в ЦИК, отказался от бесплатного эфира для совместных агитационных мероприятий. Таким образом, в полемике будут участвовать семь претендентов на президентский пост: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

На радио в дебатах будут участвовать по три или по четыре кандидата.

По закону, кандидат в президенты должен участвовать в дебатах на федеральных каналах лично, доверенное лицо может заменить его только в случае болезни или выполнения служебных обязанностей. В дебатах на региональном телевидении и радио предусмотрено участие доверенных лиц. Путина на дебатах в региональном эфире будут представлять доверенные лица, сообщили ранее в ЦИК.

В регионах бесплатный эфир кандидатам и партиям будут предоставлять 338 региональных телеканалов и 280 радиостанций.

Печатная пресса и платная агитация

Печатная пресса также предоставляет кандидатам возможность для бесплатного размещения агитационных материалов. Площади выделяют 15 общероссийских государственных печатных СМИ, выходящих не реже одного раза в неделю. Помимо "Российской газеты" и "Парламентской газеты", это издания, которые имеют статус общероссийских, но издаются в регионах (Башкирии, Забайкалье, Чувашии), в том числе на национальных языках.

Таким образом, все восемь кандидатов и семь партий получили по итогам проведенной в ЦИК жеребьевки бесплатную площадь в следующих 15 изданиях: "Российская газета", "Парламентская газета", "Башкортостан", "Республика Башкортостан", "Кызыл тан", "Омет", "Толон (Заря)", "Крымская газета", "Москва вечерняя", экономическая газета "Приват-аукцион", "Молодежная газета", "Чувашская женщина", "Красная звезда", "Тихоокеанская звезда", "Приморская газета".

Кандидаты и партии, в частности, могут использовать бесплатную печатную площадь для публикации своих программ, тем более, что, в соответствии с законом, партии, выдвинувшие кандидатов, обязаны это сделать до 7 марта.

Кроме того, кандидаты могут покупать за счет средств своего избирательного фонда эфирное время на телевидении и радио, а также печатную площадь для размещения своей агитации. За плату предоставлять площади и эфир для агитации готовы 16 федеральных телеканалов, 37 радиостанций, 159 сетевых изданий и 94 газеты, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина. Все они, как того требует закон, уведомили Центризбирком о своих расценках. В регионах размещать платную агитацию готовы порядка тысячи СМИ.

"У кандидатов в рамках агитационного периода в СМИ большие возможности, и только от них зависит, смогут ли они эти возможности освоить. Насколько качественно - зависит от них и их штабов", - резюмировала Гришина.

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Персоны
Бабурин, Сергей Николаевич Гришина, Майя Владимировна Собчак, Ксения Анатольевна Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Сурайкин, Максим Александрович Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
КПРФ ЛДПР "Яблоко" "Коммунисты России" "Гражданская платформа" Партия роста ("Правое дело")
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