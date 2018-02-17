Кандидаты на пост президента России начинают агитацию в СМИ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Период предвыборной агитации в средствах массовой информации начинается в субботу, 17 февраля, избиратели смогут следить за полемикой кандидатов во время дебатов.

Не все претенденты на президентский пост, впрочем, примут участие в дебатах. От такой возможности воздержится действующий глава государства Владимир Путин.

Фактически начинать проводить агитацию кандидат может сразу после предоставления в Центризбирком заявления о согласии баллотироваться, то есть еще на этапе выдвижения. Он может проводить публичные мероприятия, встречаться с избирателями, распространять листовки и буклеты. Однако агитация в СМИ становится возможной только за 28 дней до выборов, в ней участвуют только зарегистрированные кандидаты, имена которых будут в бюллетене, а также выдвинувшие их партии.

Завершится агитационный период в ночь на 17 марта, когда наступит день тишины.

Как разделили эфир

Закон обеспечивает кандидатам возможности для ведения агитации в СМИ. Бесплатное эфирное время выделяют пять государственных федеральных телеканалов: "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, "ТВ Центр", Общественное телевидение России (ОТР), а также три радиостанции: "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". В общей сложности в ходе прошедшей в ЦИК жеребьевки было разыграно порядка 60 часов телевизионного и 36 часов радиоэфира.

Треть всего эфирного времени выделяется партиям, они могут отдать его кандидатам под агитационные ролики. В эту кампанию эфир получили пять партий из семи, выдвинувших кандидатов: ЛДПР, КПРФ, "Яблоко", "Гражданская инициатива" и Партия роста. "Коммунисты России" и "Российский общенародный союз" от бесплатного эфира отказались.

Половина оставшегося времени отводится для дебатов, половина - распределяется между кандидатами для агитационных роликов.

Как сообщила ранее секретарь ЦИК Майя Гришина, у кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (на этих выборах это только Владимир Путин), времени для размещения рекламных роликов будет в четыре раза меньше, чем у партийного кандидата. Также преимущества лишились Максим Сурайкин и Сергей Бабурин, выдвинутые "Коммунистами России" и "Российским общенародным союзом", которые отказались от участия в жеребьевке.

В дебатах поучаствуют все, кроме одного

Бесплатное эфирное предоставляется только в рабочие дни, поэтому первые агитационные ролики на безвозмездной основе появятся в теле- и радиоэфире 19 февраля. С 17 февраля кандидаты могут размещать в СМИ агитационные материалы, оплаченные из избирательного фонда.

При этом в видеороликах кандидаты не имеют права критиковать своих оппонентов, подчеркнули ранее в ЦИК. Как сообщила Гришина, видеоролики "не могут содержать информацию, которая создает негативное отношение к конкуренту". Она отметила, что запрет на критику действует только на агитационные материалы и только на телевидении, в ходе дебатов кандидаты могут предъявлять друг другу претензии.

Дебаты же начнутся только с 26 февраля - со второй агитационной недели. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее объясняла это тем, что первая неделя - короткая: пятница приходится на 23 февраля, День защитника Отечества; а также тем, что "идет Олимпиада".

Первые дебаты состоятся на "Радио России" 26 февраля в 13:10 мск, в них примут участие Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ) и Борис Титов (Партия роста).

27 февраля начнутся дебаты на ОТР, 28 февраля - на Первом канале, "России 1", радиостанциях "Вести ФМ" и "Маяк". С 1 марта кандидаты начнут дискутировать на "России 24" и "ТВ Центре".

Как сообщила Гришина, наибольшее количество дебатов придется на последнюю неделю перед выборами.

В дебатах на телеканалах все кандидаты, кроме Владимира Путина, будут участвовать вместе. Путин, как сообщили в ЦИК, отказался от бесплатного эфира для совместных агитационных мероприятий. Таким образом, в полемике будут участвовать семь претендентов на президентский пост: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

На радио в дебатах будут участвовать по три или по четыре кандидата.

По закону, кандидат в президенты должен участвовать в дебатах на федеральных каналах лично, доверенное лицо может заменить его только в случае болезни или выполнения служебных обязанностей. В дебатах на региональном телевидении и радио предусмотрено участие доверенных лиц. Путина на дебатах в региональном эфире будут представлять доверенные лица, сообщили ранее в ЦИК.

В регионах бесплатный эфир кандидатам и партиям будут предоставлять 338 региональных телеканалов и 280 радиостанций.

Печатная пресса и платная агитация

Печатная пресса также предоставляет кандидатам возможность для бесплатного размещения агитационных материалов. Площади выделяют 15 общероссийских государственных печатных СМИ, выходящих не реже одного раза в неделю. Помимо "Российской газеты" и "Парламентской газеты", это издания, которые имеют статус общероссийских, но издаются в регионах (Башкирии, Забайкалье, Чувашии), в том числе на национальных языках.

Таким образом, все восемь кандидатов и семь партий получили по итогам проведенной в ЦИК жеребьевки бесплатную площадь в следующих 15 изданиях: "Российская газета", "Парламентская газета", "Башкортостан", "Республика Башкортостан", "Кызыл тан", "Омет", "Толон (Заря)", "Крымская газета", "Москва вечерняя", экономическая газета "Приват-аукцион", "Молодежная газета", "Чувашская женщина", "Красная звезда", "Тихоокеанская звезда", "Приморская газета".

Кандидаты и партии, в частности, могут использовать бесплатную печатную площадь для публикации своих программ, тем более, что, в соответствии с законом, партии, выдвинувшие кандидатов, обязаны это сделать до 7 марта.

Кроме того, кандидаты могут покупать за счет средств своего избирательного фонда эфирное время на телевидении и радио, а также печатную площадь для размещения своей агитации. За плату предоставлять площади и эфир для агитации готовы 16 федеральных телеканалов, 37 радиостанций, 159 сетевых изданий и 94 газеты, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина. Все они, как того требует закон, уведомили Центризбирком о своих расценках. В регионах размещать платную агитацию готовы порядка тысячи СМИ.

"У кандидатов в рамках агитационного периода в СМИ большие возможности, и только от них зависит, смогут ли они эти возможности освоить. Насколько качественно - зависит от них и их штабов", - резюмировала Гришина.