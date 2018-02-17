Лавров обсудил с Габриэлем перспективы диалога в "нормандском формате"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и ФРГ Сергей Лавров и Зигмар Габриэль обсудили в субботу в Мюнхене перспективы взаимодействия в "нормандском формате" по Украине. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам европейской безопасности, ключевым международным проблемам, включая ход реализации минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса, перспективы взаимодействия в рамках "нормандского формата", - отметили в российском МИД.

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Состояние двусторонних отношений

Лавров и Габриэль отметили высокую динамику политического диалога и межрегиональных связей.

Стороны продолжили обсуждение текущего состояния двусторонних отношений, практических вопросов повестки дня в контексте договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента России Владимира Путина с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Москве 25 октября 2017 года.

"Отмечена высокая динамика политического диалога и межрегиональных связей, активизация двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, - обратили внимание в МИД РФ. - Подтверждена важность развития межобщественных связей и диалога по линии гражданских обществ".

Министры условились и впредь эффективно использовать потенциал Форума общественности "Петербургский диалог" и Германо-Российского форума.

Лавров и Габриэль также высказались за дальнейшее последовательное наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Последний раз министры иностранных дел встречались в феврале 2017 года в Мюнхене.