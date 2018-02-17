Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашевич: РФ встревожена сообщениями, что полиция Украины снимает охрану с РЦНК в Киеве

Политика
17 февраля, 22:17 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 17, февраля. /ТАСС

Постпред России при ОБСЕ заявил, что "таким образом украинская полиция становится соучастницей радикалов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия встревожена информацией, что власти Украины снимают охрану с представительства Россотрудничества в Киеве. Об этом заявил в субботу постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в связи с нападением националистов на представительство Россотрудничества в Киеве.

"Встревожены информацией о снятии украинскими властями охраны с РЦНК в Киеве. Таким образом украинская полиция становится соучастницей радикалов, которые грозят сжечь РЦНК", - говорится в заявлении Лукашевича, которое пресс-служба российского постпредства при ОБСЕ распространила в своем Twitter.

В этой связи российский дипломат подчеркнул, что Россия ожидает, что "Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должным образом среагирует на сигнал о возможном поджоге РЦНК".

Ранее в субботу Лукашевич заявил, что, "по имеющейся информации, завтра 18 февраля еще одна неонацистская группировка "Организация украинских националистов" собирается поджечь здание Россотрудничества. Это недопустимо".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Нападение на здание Россотрудничества в Киеве
Персоны
Лукашевич, Александр Казимирович
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Второй американский ракетный эсминец вошел в Черное море
4
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
5
Второй день Мюнхенской конференции прошел под знаком разногласий между РФ и США
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Самолет авиакомпании "Аврора" в аэропорту Южно-Сахалинска задел крылом столб освещения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама