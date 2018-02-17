Лукашевич: РФ встревожена сообщениями, что полиция Украины снимает охрану с РЦНК в Киеве

ВЕНА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия встревожена информацией, что власти Украины снимают охрану с представительства Россотрудничества в Киеве. Об этом заявил в субботу постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в связи с нападением националистов на представительство Россотрудничества в Киеве.

"Встревожены информацией о снятии украинскими властями охраны с РЦНК в Киеве. Таким образом украинская полиция становится соучастницей радикалов, которые грозят сжечь РЦНК", - говорится в заявлении Лукашевича, которое пресс-служба российского постпредства при ОБСЕ распространила в своем Twitter.

#Лукашевич: Встревожены информацией о снятии украинскими властями охраны с #РЦНК в Киеве. Таким образом украинская полиция становится соучастницей радикалов, которые грозят сжечь #РЦНК pic.twitter.com/iKvSYA8XQp — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 17 February 2018

В этой связи российский дипломат подчеркнул, что Россия ожидает, что "Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должным образом среагирует на сигнал о возможном поджоге РЦНК".

Ранее в субботу Лукашевич заявил, что, "по имеющейся информации, завтра 18 февраля еще одна неонацистская группировка "Организация украинских националистов" собирается поджечь здание Россотрудничества. Это недопустимо".