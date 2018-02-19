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Богданов: возможность переноса посольства РФ в Израиле не стоит на повестке дня

Политика
19 февраля, 17:56 UTC+3

Решение США по переносу посольства в Иерусалим показало, что американская монополия в ближневосточном урегулировании не работает, сказал замглавы МИД

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Возможность переноса посольства РФ в Израиле не стоит на повестке дня до окончательного решения о статусе Иерусалима. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, выступая на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях".

"Вряд ли нашу позицию по восточному и западному Иерусалиму можно ставить на одну доску с тем, что было заявлено президентом США, - отметил Богданов. - Возможность переноса нашего посольства, конечно, не стоит на повестке дня, потому что мы исходим из того, что в ходе двусторонних переговоров между израильтянами и палестинцами должен быть окончательно определён статус палестинских территорий и вопрос Иерусалима".

Ранее посол России в Израиле Александр Шеин заявлял, что дипмиссия РФ может быть переведена из Тель-Авива в Западный Иерусалим только после урегулирования всех проблем по статусу палестинских территорий. Он пояснил, что согласно заявлению МИД РФ от 6 апреля 2017 года, "российское руководство приняло решение признать Западный Иерусалим в качестве столицы государства Израиль". По его словам, это заявление имеет целью, прежде всего, подтвердить позицию России в пользу двугосударственного решения палестино-израильского конфликта.

Монополия США

Богданов также заявил, что решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим отрезвило региональных игроков и показало, что американская монополия в ближневосточном урегулировании не работает.

"Последние решения Трампа показали, что монополия США в ближневосточном урегулировании не работает. Возможно только международное сопровождение переговоров. Они должны быть двусторонние, - подчеркнул Богданов. - В этом контексте предложение российского руководства о проведении непосредственной встречи глав Палестины и Израиля видится наиболее актуальным".

Замглавы МИД также сказал, что в палестино-израильское урегулирование на основе двугосударственного подхода находится под угрозой. "Приходится констатировать, что двугосударственное решение сейчас находится под реальной угрозой", - отметил он. По его словам, в палестино-израильском урегулировании "стремительно приближается точка невозврата, за которой есть только одно государство, но оно, очевидно, не устроит не палестинцев, ни израильтян".

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
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