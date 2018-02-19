Лавров заявил, что Москва и Белград всегда готовы прийти на помощь друг другу

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия и Сербия всегда будут готовы прийти на помощь друг другу, неизменным остается чувство взаимной симпатии двух стран. Об этом в понедельник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии выставки в российском дипведомстве по случаю 180-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Белградом.

"Сдвиги, которые произошли в мировых и европейских делах за последние пару десятилетий, не обошли стороной и наши страны, - сказал Лавров. - Но неизменной осталась готовность прийти на помощь друг другу, искреннее чувство взаимного тяготения и уважения".

"Сегодня перед нашими странами стоят новые задачи, мы с предельным уважением, с пониманием интересов друг друга относимся к нашему стратегическому партнерству, бережем его и, я убежден, будем и дальше развивать во имя благополучия наших народов", - подчеркнул глава МИД РФ.

В свою очередь посол Сербии в Москве Славенко Терзич отметил, что Россия была единственной великой силой, которая на протяжении веков не только дипломатическими, но и другими способами поддерживала борьбу сербов за освобождение и объединение народа.