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Лавров заявил, что Москва и Белград всегда готовы прийти на помощь друг другу

Политика
19 февраля, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Россия и Сербия с пониманием относятся к интересам друг друга, сказал глава МИД

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия и Сербия всегда будут готовы прийти на помощь друг другу, неизменным остается чувство взаимной симпатии двух стран. Об этом в понедельник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии выставки в российском дипведомстве по случаю 180-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Белградом.

"Сдвиги, которые произошли в мировых и европейских делах за последние пару десятилетий, не обошли стороной и наши страны, - сказал Лавров. - Но неизменной осталась готовность прийти на помощь друг другу, искреннее чувство взаимного тяготения и уважения".

"Сегодня перед нашими странами стоят новые задачи, мы с предельным уважением, с пониманием интересов друг друга относимся к нашему стратегическому партнерству, бережем его и, я убежден, будем и дальше развивать во имя благополучия наших народов", - подчеркнул глава МИД РФ.

В свою очередь посол Сербии в Москве Славенко Терзич отметил, что Россия была единственной великой силой, которая на протяжении веков не только дипломатическими, но и другими способами поддерживала борьбу сербов за освобождение и объединение народа.

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