Главы МИД РФ и Ирана провели вторые в этом году переговоры в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф провели в понедельник переговоры, на которых обсудили сотрудничество между двумя странами по широкому кругу вопросов, а также наиболее "острые" региональные сюжеты. Эта встреча стала второй в только начавшемся 2018 году - министры уже встречались в Москве 10 января. Тогда в центре внимания глав дипведомств была ситуация в Сирии и реализация соглашения по иранской ядерной программе. В этот раз Зариф прибыл в российскую столицу для участия в конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященной ситуации на Ближнем Востоке.
"Это заседание показало, что позиции Ирана и России по многим региональным вопросам очень близки", - сказал в этой связи глава МИД ИРИ.
Как и во время предыдущей встречи министров, в переговорной комнате с российской стороны собралась представительная делегация: здесь присутствовали заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Игорь Моргулов, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Сергей Вершинин.
Зариф - частый гость в России, и этот визит, по его признанию, стал уже двадцать вторым. "Это показывает глубину стратегических отношений между Ираном и Россией, которые до сих пор играли очень важную роль в налаживании безопасности и стабильности в нашем регионе", - отметил он.
После переговоров с российским коллегой глава МИД Ирана пообщался с ожидавшей его прессой. Увидев, что среди собравшихся в основном представители российских СМИ, Зариф сам пригласил переводчика и, к приятному удивлению журналистов, не отвечал на вопросы иранского телевидения, пока перевод не был обеспечен.
Относительное затишье, наблюдавшееся вокруг ситуации с иранской ядерной программой после начала реализации в январе 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в последние месяцы было нарушено из-за критики соглашения и угроз выйти из него со стороны Вашингтона. Обстановка накалилась, когда в октябре прошлого года президент Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Тегерану. Президент США также отказался подтвердить выполнение Тегераном СВПД и пообещал добиваться внесения изменений в соглашение, в противном случае США прекратят в нем участие. Когда же в январе американский президент продлил режим заморозки санкций в отношении Ирана, то сразу же предупредил, что делает это в последний раз и лишь с целью "заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".
Перед началом переговоров с иранским коллегой Лавров обозначил, что нынешняя встреча предоставляет хорошую возможность поговорить в том числе о ситуации с выполнением соглашения. Ранее министр заявлял, что требования Вашингтона о пересмотре сделки абсолютно нереалистичны и документ неукоснительно выполняется иранской стороной, что подтверждается МАГАТЭ. "У американцев есть пословица "если не сломано - не чини". Это соглашение на самом деле отнюдь "не сломано", оно очень эффективно", - подчеркнул Лавров в интервью на телеканале "Россия-1".
Зариф, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Тегеран ответит "серьезным образом", если США выйдут из соглашения. При этом он заверил, что Иран первым не нарушит сделку.
Одной из главных тем состоявшихся в Москве переговоров стала текущая и, как отметил российский министр, "весьма накаленная" ситуация в Сирии. К слову, это нельзя назвать неожиданностью, ведь Москва, Тегеран и Анкара тесно взаимодействуют по этому вопросу в качестве стран - гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии. На этот раз, обсуждая сирийскую проблематику, Лавров и Зариф обменялись мнениями по действиям США в Сирии, положению дел в Африне, а также обсудили подготовку предстоящей встречи глав МИД России, Турции и Ирана.
В начале встречи оба министра дали высокую оценку усилиям сторон по продвижению политического урегулирования в Сирии. Так, Сергей Лавров заявил, что сегодня особенно важно сохранять каналы широкого общения для выработки общеприемлемых решений в отношении многогранных процессов, которые идут как в Сирии, так на Ближнем Востоке в целом, и вызывают тревогу.
В свою очередь, его иранский коллега отметил, что у России и Ирана, "в отличие от многих других стран, никогда не было иллюзий относительно решения сирийского кризиса". "Мы всегда выступали за его политическое урегулирование, - пояснил Зариф. - Надеюсь, что мы продолжим диалог на этот счет, чтобы те важные договоренности для нахождения политического урегулирования, к которым Россия, Иран, Турция пришли, в дальнейшем укреплялись".
Глава иранского дипведомства также обратил внимание на сотрудничество Москвы и Тегерана в сфере борьбы с международным терроризмом. "В рамках астанинского процесса мы стремимся сделать так, чтобы террористы и экстремисты не могли присутствовать на сирийской территории, - отметил Зариф в беседе с журналистами по итогам переговоров с Лавровым. - Мы успешны в этом деле, ведь нам удалось снизить уровень напряженности".
Кроме того, иранский министр сообщил представителям СМИ сроки проведения встречи глав МИД России, Турции и Ирана в казахстанской столице, которые не были известны ранее. "Через две недели в Астане три страны-гаранта встретятся на уровне министров иностранных дел, чтобы снизить уровень напряженности в Сирии", - сказал он, отметив, что эта встреча "подготовит почву" для проведения саммита в Стамбуле по политическому урегулированию в САР.
Как во время выступления на открытии конференции дискуссионного клуба "Валдай", так и на переговорах глав МИД РФ и Ирана была высказана озабоченность в связи с военным присутствием США в Сирии и последствиями, к которым оно может привести.
В Москве неоднократно указывали на незаконность присутствия американских военных в Сирии, заявляя о возможных планах Вашингтона по разделу этой страны, что полностью противоречит международному праву. В беседе с журналистами глава МИД Ирана заявил, что эта "авантюра" США подрывает безопасность как Сирии, так и соседних стран. "Те события, которые происходят на территории Сирии, в том числе нелегитимное присутствие США, вызывают очень серьезную обеспокоенность, - сказал Зариф. - Они подрывают безопасность не только Сирии, но и других стран региона, например, Турции".
Он также подтвердил, что на встрече с Лавровым обсуждалась ситуация в сирийском районе Африн, где Турция с 20 января проводит против курдских формирований операцию "Оливковая ветвь". "Мы обсуждали этот вопрос [ситуацию в Африне], - отметил глава МИД Ирана. - И мы понимаем, что политика США внутри Сирии привела к серьезной обеспокоенности в регионе, в долгосрочной перспективе она может оказать серьезное влияние на Сирию, в том числе в этническом плане".
"Надеемся, что эта политика не закончится военным вмешательством во внутренние дела Сирии", - заключил Зариф.
Министры затронули и тему торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ираном. Зариф отметил, что в отношениях между двумя странами достигнут "очень хороший прогресс". "Мы уверены, что те договоренности, к которым мы пришли по облегчению визитов граждан двух стран и по укреплению банковских связей, в ближайшем будущем перейдут в практическую плоскость", - подчеркнул глава иранского дипведомства. Он выразил уверенность в том, что предстоящее заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству позволит еще лучше "подготовить почву для того, чтобы развивать отношения в области экономики и предпринимать новые меры в этой сфере".
Ранее посол РФ в Тегеране Леван Джагарян заявил в интервью ТАСС, что очередное заседание межправкомиссии намечено провести в Москве 5-6 марта. По словам дипломата, эта встреча должна придать необходимый импульс взаимодействию двух стран. Джагарян также выделил среди приоритетов сотрудничества в области экономики и торговли три главных проекта: вторая и третья очереди АЭС "Бушер", сооружение четырех энергоблоков ТЭС "Сирик" в провинции Хормозган и электрификация железнодорожного участка Гармсар - Инче Бурун.