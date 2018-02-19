Главы МИД РФ и Ирана провели вторые в этом году переговоры в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф провели в понедельник переговоры, на которых обсудили сотрудничество между двумя странами по широкому кругу вопросов, а также наиболее "острые" региональные сюжеты. Эта встреча стала второй в только начавшемся 2018 году - министры уже встречались в Москве 10 января. Тогда в центре внимания глав дипведомств была ситуация в Сирии и реализация соглашения по иранской ядерной программе. В этот раз Зариф прибыл в российскую столицу для участия в конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященной ситуации на Ближнем Востоке.

"Это заседание показало, что позиции Ирана и России по многим региональным вопросам очень близки", - сказал в этой связи глава МИД ИРИ.

Как и во время предыдущей встречи министров, в переговорной комнате с российской стороны собралась представительная делегация: здесь присутствовали заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Игорь Моргулов, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Сергей Вершинин.

Зариф - частый гость в России, и этот визит, по его признанию, стал уже двадцать вторым. "Это показывает глубину стратегических отношений между Ираном и Россией, которые до сих пор играли очень важную роль в налаживании безопасности и стабильности в нашем регионе", - отметил он.

После переговоров с российским коллегой глава МИД Ирана пообщался с ожидавшей его прессой. Увидев, что среди собравшихся в основном представители российских СМИ, Зариф сам пригласил переводчика и, к приятному удивлению журналистов, не отвечал на вопросы иранского телевидения, пока перевод не был обеспечен.

Ядерная сделка

Относительное затишье, наблюдавшееся вокруг ситуации с иранской ядерной программой после начала реализации в январе 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в последние месяцы было нарушено из-за критики соглашения и угроз выйти из него со стороны Вашингтона. Обстановка накалилась, когда в октябре прошлого года президент Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Тегерану. Президент США также отказался подтвердить выполнение Тегераном СВПД и пообещал добиваться внесения изменений в соглашение, в противном случае США прекратят в нем участие. Когда же в январе американский президент продлил режим заморозки санкций в отношении Ирана, то сразу же предупредил, что делает это в последний раз и лишь с целью "заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".

Перед началом переговоров с иранским коллегой Лавров обозначил, что нынешняя встреча предоставляет хорошую возможность поговорить в том числе о ситуации с выполнением соглашения. Ранее министр заявлял, что требования Вашингтона о пересмотре сделки абсолютно нереалистичны и документ неукоснительно выполняется иранской стороной, что подтверждается МАГАТЭ. "У американцев есть пословица "если не сломано - не чини". Это соглашение на самом деле отнюдь "не сломано", оно очень эффективно", - подчеркнул Лавров в интервью на телеканале "Россия-1".

Зариф, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Тегеран ответит "серьезным образом", если США выйдут из соглашения. При этом он заверил, что Иран первым не нарушит сделку.

Сирия в центре внимания

Одной из главных тем состоявшихся в Москве переговоров стала текущая и, как отметил российский министр, "весьма накаленная" ситуация в Сирии. К слову, это нельзя назвать неожиданностью, ведь Москва, Тегеран и Анкара тесно взаимодействуют по этому вопросу в качестве стран - гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии. На этот раз, обсуждая сирийскую проблематику, Лавров и Зариф обменялись мнениями по действиям США в Сирии, положению дел в Африне, а также обсудили подготовку предстоящей встречи глав МИД России, Турции и Ирана.

В начале встречи оба министра дали высокую оценку усилиям сторон по продвижению политического урегулирования в Сирии. Так, Сергей Лавров заявил, что сегодня особенно важно сохранять каналы широкого общения для выработки общеприемлемых решений в отношении многогранных процессов, которые идут как в Сирии, так на Ближнем Востоке в целом, и вызывают тревогу.

В свою очередь, его иранский коллега отметил, что у России и Ирана, "в отличие от многих других стран, никогда не было иллюзий относительно решения сирийского кризиса". "Мы всегда выступали за его политическое урегулирование, - пояснил Зариф. - Надеюсь, что мы продолжим диалог на этот счет, чтобы те важные договоренности для нахождения политического урегулирования, к которым Россия, Иран, Турция пришли, в дальнейшем укреплялись".

Глава иранского дипведомства также обратил внимание на сотрудничество Москвы и Тегерана в сфере борьбы с международным терроризмом. "В рамках астанинского процесса мы стремимся сделать так, чтобы террористы и экстремисты не могли присутствовать на сирийской территории, - отметил Зариф в беседе с журналистами по итогам переговоров с Лавровым. - Мы успешны в этом деле, ведь нам удалось снизить уровень напряженности".

Кроме того, иранский министр сообщил представителям СМИ сроки проведения встречи глав МИД России, Турции и Ирана в казахстанской столице, которые не были известны ранее. "Через две недели в Астане три страны-гаранта встретятся на уровне министров иностранных дел, чтобы снизить уровень напряженности в Сирии", - сказал он, отметив, что эта встреча "подготовит почву" для проведения саммита в Стамбуле по политическому урегулированию в САР.

Последствие действий США

Как во время выступления на открытии конференции дискуссионного клуба "Валдай", так и на переговорах глав МИД РФ и Ирана была высказана озабоченность в связи с военным присутствием США в Сирии и последствиями, к которым оно может привести.

В Москве неоднократно указывали на незаконность присутствия американских военных в Сирии, заявляя о возможных планах Вашингтона по разделу этой страны, что полностью противоречит международному праву. В беседе с журналистами глава МИД Ирана заявил, что эта "авантюра" США подрывает безопасность как Сирии, так и соседних стран. "Те события, которые происходят на территории Сирии, в том числе нелегитимное присутствие США, вызывают очень серьезную обеспокоенность, - сказал Зариф. - Они подрывают безопасность не только Сирии, но и других стран региона, например, Турции".

Он также подтвердил, что на встрече с Лавровым обсуждалась ситуация в сирийском районе Африн, где Турция с 20 января проводит против курдских формирований операцию "Оливковая ветвь". "Мы обсуждали этот вопрос [ситуацию в Африне], - отметил глава МИД Ирана. - И мы понимаем, что политика США внутри Сирии привела к серьезной обеспокоенности в регионе, в долгосрочной перспективе она может оказать серьезное влияние на Сирию, в том числе в этническом плане".

"Надеемся, что эта политика не закончится военным вмешательством во внутренние дела Сирии", - заключил Зариф.

В ожидании Межправкомиссии

Министры затронули и тему торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ираном. Зариф отметил, что в отношениях между двумя странами достигнут "очень хороший прогресс". "Мы уверены, что те договоренности, к которым мы пришли по облегчению визитов граждан двух стран и по укреплению банковских связей, в ближайшем будущем перейдут в практическую плоскость", - подчеркнул глава иранского дипведомства. Он выразил уверенность в том, что предстоящее заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству позволит еще лучше "подготовить почву для того, чтобы развивать отношения в области экономики и предпринимать новые меры в этой сфере".

Ранее посол РФ в Тегеране Леван Джагарян заявил в интервью ТАСС, что очередное заседание межправкомиссии намечено провести в Москве 5-6 марта. По словам дипломата, эта встреча должна придать необходимый импульс взаимодействию двух стран. Джагарян также выделил среди приоритетов сотрудничества в области экономики и торговли три главных проекта: вторая и третья очереди АЭС "Бушер", сооружение четырех энергоблоков ТЭС "Сирик" в провинции Хормозган и электрификация железнодорожного участка Гармсар - Инче Бурун.