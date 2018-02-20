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Памфилова поручила организовать в ЦИК службу поддержки для членов участковых комиссий

Политика
20 февраля, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Члены избирательных комиссий смогут по телефону получить психологическую или юридическую помощь в случае конфликтных ситуаций

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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова поручила создать при информационно-справочном центре ЦИК отдельную телефонную линию для членов участковых избирательных комиссий, по которой они смогут получить психологическую или юридическую помощь в случае конфликтных ситуаций во время выборов.

"Я прошу наши управления еще раз подумать, чтобы в рамках нашего многоканального информационного центра защитить наших членов участковых комиссий от ситуаций, когда они в стрессе будут работать, под видеокамерами, будет много народа, там наблюдатели, там СМИ, там полицейские, там какие-то требования <...> Идет прямая трансляция в интернет, не только видео, но и аудио, это вообще страшный психологический стресс, у нас усилена уголовная ответственность до четырех лет за фальсификации", - сказала она во вторник в ходе рабочей группы Центризбиркома по рассмотрению случая удаления наблюдателей на местных выборах в Воронежской области.

Памфилова подчеркнула, что члены участковых избиркомов должны чувствовать, что "у них спина защищена". "Сделайте отдельную линию телефонную, чтобы они знали, что они позвонят... Им там группа психологов, наши юристы, чтобы четко подсказать, как им действовать", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что часто члены участковых комиссий не хотят "злонамеренно" нарушать закон, но "теряются и совершают ошибки". При этом Памфилова подчеркнула, что все члены участковых избиркомов обязаны пройти разработанные ЦИК тесты.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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