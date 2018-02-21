Богданов и спецпредставитель генсека ООН по Сомали обсудили борьбу с терроризмом

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и специальный представитель генсека ООН по Сомали, глава миссии организации по содействию этой стране Майкл Китинг обсудили борьбу с терроризмом в республике. Об этом в среду сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с ситуацией на Африканском Роге, с акцентом на тематику сомалийского урегулирования, - сообщили в российском дипведомстве. - Подробно обсуждены проблемы госстроительства, федерализации и борьбы с терроризмом в Сомали".

Как указали в министерстве, Китинг "дал высокую оценку роли России в обеспечении мира в субрегионе в контексте вызовов и угроз, создаваемых сохраняющимся там конфликтным потенциалом". "Констатирована востребованность продолжения комплексного международного содействия федеральному правительству Сомали в целях укрепления безопасности и социально-экономического восстановления этой страны", - отметили на Смоленской площади.

"С российской стороны подтверждена готовность и далее оказывать политико-дипломатическую поддержку усилиям федеральных властей в Могадишо и миротворческой Миссии Африканского союза (АМИСОМ) в деле установления прочного мира в Сомали", - подчеркнули в МИД.