Боевики в Сирии сорвали приезд российской гуманитарной миссии

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Боевики в Сирии сорвали приезд в страну российской гуманитарной миссии с участием депутатов Госдумы, начав обстрелы Дамаска.

Об этом заявил в четверг журналистам председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, принимающий участие в мероприятиях по линии Межпарламентского союза в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По его словам, приезд в Сирию планировался 18 февраля. "Наш визит сорвался по причине начала агрессии боевиков из региона Восточная Гута. Обстрелян был не только центр по деэскалации, но и места расположения гуманитарных организаций и основные отели, где обычно располагаются наши депутаты, представители гуманитарных миссий", - сказал депутат.

Он выразил убежденность в том, что действия боевиков "направлены не только на срыв соглашения по деэскалации", но и на то, чтобы помешать мирным жителям покинуть Восточную Гуту. "Ситуация с беженцами резко усложняется, и мы считаем, что это целиком на совести как террористов, так и стран, которые им покровительствуют", - подчеркнул Гаврилов.

По его словам, делегация с участием депутатов Госдумы регулярно посещает Сирию, где проводит встречи с руководством страны и представителями некоммерческих организаций и политических партий, в том числе оппозиционных. "Едут наши коллеги из всех фракций. Мы обычно везем гуманитарную помощь, в этот раз мы подготовили значительные объемы помощи: продукты, лекарства, инвалидные коляски. Планировался визит напрямую в Дамаск, в этот же вечер и в ночь на понедельник и на вторник место нашего пребывания было обстреляно из минометов из района Восточная Гута", - пояснил депутат.

По его словам, российские парламентарии оказывают Сирии помощь "в восстановлении гражданского общества, коммерческих организаций, институтов прав человека, местного самоуправления". "Это очень важно для преодоления инфраструктурной и социальной катастрофы в Сирии, особенно в районах, которые отбиты у боевиков", - подчеркнул он. Как заявил Гаврилов, Россия "может являться крупнейшим экспортером демократических технологий в области строительства гражданского общества".