Участки для голосования на Ставрополье оснастят двумя камерами наблюдения

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. По две камеры видеонаблюдения появятся на большинстве избирательных участков Ставропольского края во время выборов президента России 18 марта. Об этом ТАСС сообщил председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов.

"Видеонаблюдение примерно в таком масштабе осуществлялось на выборах президента в 2012 году, на последующих выборах в Ставропольском крае видеонаблюдение в таком масштабе не применялось. В этот раз принято решение, что более 70% избирательных участков будут обеспечены двумя камерами", - сказал он.

Дополнительные возможности видеонаблюдения позволят повысить прозрачность проведения выборов.

"Видеонаблюдение будет охватывать все помещение - ящики для голосования, наблюдателей, участковую избирательную комиссию. По итогам голосования председатель комиссии должен будет на видеокамеру показать итоговый протокол и оформлять документацию, трансляция будет идти в режиме онлайн", - пояснил Демьянов.

Тайна голосования по-прежнему будет соблюдаться - системы видеонаблюдения не будут охватывать кабинки для голосования.

Как сообщалось, в день выборов в Ставропольском крае откроются 1294 избирательных участка, ожидается присутствие нескольких тысяч общественных наблюдателей.