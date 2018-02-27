МИД РФ: СМИ распространяют ложную информацию о деталях "кокаинового дела"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России во вторник обратило внимание на ряд откровенно лживых публикаций в СМИ относительно совместной российско-аргентинской операции по пресечению канала поставок наркотических средств в РФ.

В министерстве выделили ряд фейковых утверждений, получивших широкое распространение в прессе. Среди них - информация о том, что наркотические средства, готовящиеся к поставке на европейские рынки, были обнаружены аргентинской стороной, и уже потом к расследованию подключилось российское посольство.

"Все было с точностью до наоборот. Наркотики были обнаружены сотрудниками российского посольства, об этом неоднократно заявляла как российская сторона, так и наши аргентинские партнеры", - подчеркнули в МИД.

В Москве также опровергли сообщения о том, что для доставки наркотиков планировалось использовать дипломатическую почту. "Указанный груз не мог быть отправлен с задействованием дипломатических каналов, - подчеркнули на Смоленской площади. - Такая постановка вопроса демонстрирует незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом дипломатического представительства".

"В статье "Наркодилеры поймались на чемоданы" в газете "Коммерсантъ" от 27 февраля этого года говорится, что "еще один фигурант, бывший технический сотрудник дипломатических миссий в Германии Андрей Ковальчук, избежал ареста, скрывшись в этой стране", - напомнили в министерстве. - В очередной раз просим журналистов уточнять "сенсационные" данные - упоминаемый изданием Андрей Ковальчук никогда не являлся техническим сотрудником российских дипломатических миссий в Германии и вообще никогда не работал в системе МИД России".

"Не только лживой, но и оскорбительной, да и просто дикой является статья онлайн-издания 812’ONLINE от 26 февраля этого года "Cердечные приступы российских дипломатов могут быть связаны с "кокаиновым делом", - указали в МИД РФ. - Выдвигая эти беспочвенные обвинения, авторы данного материала явно не подумали о чувствах родственников ушедших от нас дипломатов".

"К сожалению, в этой информационной бойне не щадят даже тех, кого с нами больше нет", - отметили в российском дипведомстве. Ранее ряд СМИ высказал предположения о гибели главного советника Латиноамериканского департамента министерства Петра Польшикова якобы из-за его связи с наркокартелями. "Подтверждена его [Польшикова] трагическая гибель [в декабре 2016 года в Москве] в результате несчастного случая, не связанного со служебной деятельностью", - подчеркнули в МИД России.

Расследование не завершено

В Москве отметили, что расследование данного дела пока не завершено. "Продолжаются следственные действия, выясняются обстоятельства деятельности преступной группы, ведется работа по привлечению к уголовной ответственности ее организатора, - пояснили в министерстве. - В соответствии с российским законодательством расследование уголовного дела является прерогативой следственных органов, официальные комментарии которых - единственный достоверный источник связанной с ним информации".

Ранее МИД сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (389 кг кокаина) на европейский рынок, задержаны подозреваемые - граждане РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, к настоящему моменту в РФ и Аргентине задержаны пятеро подозреваемых (трое в России и двое в Аргентине). По информации ФСБ, предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук объявлен в розыск Интерпола и, предположительно, скрывается в ФРГ.

В Тверском суде Москвы сообщили, что Ковальчуку заочно предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.