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Посол РФ в Лондоне указал британскому МИД на отсутствие реакции на украинские события

Политика
27 февраля, 23:06 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, февраля. /ТАСС

Это, по мнению дипломата, формирует неверный сигнал Киеву

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ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Александр Яковенко указал британскому МИД на отсутствие реакции ведомства на последние события на Украине, что, по мнению дипломата, формирует неверный сигнал Киеву.

"Британская сторона никак не реагировала на погром, который состоялся в отношении Российского центра науки и культуры. Я прямо сказал, что на более мелкие случаи Великобритания реагирует, и в данном случае посылает неверный сигнал режиму [президента Украины Петра] Порошенко в том смысле, что можно прямо вот так громить и все это будет спускаться [на тормозах], в том числе и в Лондоне, и сходить с рук", - сообщил он российским журналистам после встречи в британском МИД с заместителем главы ведомства Аланом Данканом.

На встрече Яковенко затронул и тему так называемого закона о реинтеграции Донбасса, который был подписан Порошенко 20 февраля. "Мы также не слышали с британской стороны никакой реакции на этот счет, а ясно, что этот закон, по существу, перечеркивает минские соглашения и создает принципиально новую ситуацию на Украине", - отметил посол, признав, что "британцам нечего было на это ответить".

"Ключевой момент, конечно, то, что отсутствие реакции со стороны Лондона по таким важным вещам на Украине это неправильно, и мы указали на это британской стороне", - сказал Яковенко. "С моей точки зрения разговор был полезный, это был первый контакт на таком высоком уровне с момента визита [министра иностранных дел Великобритании Бориса] Джонсона в Москву в декабре прошлого года", - отметил он.

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Темы
Кризис на Украине Закон о реинтеграции Донбасса
Персоны
Джонсон, Борис Порошенко, Петр Алексеевич Яковенко, Александр Владимирович
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