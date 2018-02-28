Большего всего на горячую линию ЦИК звонят с вопросами о голосовании по месту пребывания

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России получил в общей сложности 48,7 тыс. обращений, в основном они касаются вопросов о голосовании по месту пребывания. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

"В общей сложности, с учетом информации, поступающей в информационный центр и по другим каналам, у нас получается 48 тыс. 700 обращений", - сказала она на заседании комиссии.

Непосредственно в информационный центр поступило 37 тыс. обращений, уточнила глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что 80% всех обращений связаны с возможностями голосовать по месту пребывания без открепительных удостоверений.

"Что касается жалоб, нарушений, то письменных обращений всего 105 на сегодняшний день, это даже 1% нет, 0,88% [от общего числа письменных обращений]. И 127 [жалоб] пришли к нам по телефону в информационный центр, что составляет вообще 0,34% [от общего числа сообщений по телефону]", - сказала она.

Таким образом, по словам Памфиловой, в среднем доля сообщений о возможных нарушениях составляет 0,6-0,7%.