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ЦИК разрешил досрочное голосование россиян еще на 14 участках в девяти странах

Политика
28 февраля, 13:12 UTC+3 МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Речь идет о Белоруссии, Гвинее, Испании, Кабо-Верде, Македонии, Корее, Сирии, Узбекистане и Экваториальной Гвинее

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду разрешил провести досрочное голосование отдельных групп избирателей на выборах президента РФ еще на 14 избирательных участках в девяти странах.

Согласно постановлению ЦИК, досрочное голосование отдельных групп избирателей будет проведено в Белоруссии, Гвинее, Испании, Кабо-Верде, Македонии, Корее, Сирии, Узбекистане и Экваториальной Гвинее.

"Таким образом, в случае принятия этого постановления досрочное голосование всех избирателей будет проводиться на 17 участках в 11 странах, досрочное голосование групп избирателей - на 154 участках в 83 странах", - сказал член ЦИК Василий Лихачев.

Он пояснил, что проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей за границей обусловлено компактным проживанием российских граждан, удаленностью от места проведения голосования, наличием большого количества туристов из России на некоторых курортах.

Ранее ЦИК принял постановление о разрешении досрочного голосования всех избирателей в целом на 17 избирательных участках в 11 странах и отдельных групп избирателей на 140 участках в 74 странах.

Досрочное голосование на избирательных участках, образованных за рубежом, начнется со 2 марта. Как сообщил ранее ТАСС зампредседателя ЦИК Николай Булаев, планируется, что на зарубежных участках досрочно смогут проголосовать более 80 тыс. избирателей.

О голосовании в Сирии

В ходе заседания член ЦИК с правом совещательного голоса, назначенный Ксенией Собчак, Тимур Валеев спросил, будут ли голосовать досрочно российские военнослужащие в Сирии.

Лихачев ответил, что на выборах в Госдуму голосование проводилось на российской военной базе Хмеймим. "В этом году подобного рода досрочка будет на других точках нахождения представителей вооруженного контингента РФ, который выполняет интернациональный долг в Сирии", - сказал он.

Валеев поинтересовался также, могут ли наблюдатели, назначенные кандидатами в президенты, посетить участки в Сирии. "Если хотите, пожалуйста, приезжайте. Там, где будут избирательные участки, - пожалуйста, на объекты вас не пустит никто, а на избирательные участки - пожалуйста", - ответила Памфилова.

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