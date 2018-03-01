Около 1 тыс. человек стали участниками Форума молодых избирателей в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 марта. /ТАСС/. Форум молодых избирателей прошел в Махачкале, участие в нем приняли около 1 тыс. 18-летних жителей Дагестана, получивших право голосовать на выборах. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства по делам молодежи Дагестана.

"В Махачкале прошел Форум молодых избирателей, организаторами которого выступили Министерство по делам молодежи республики и избирательная комиссия Дагестана. Участниками форума стали около 1 тыс. молодых людей, которые достигли 18 лет и впервые будут участвовать на голосовании на выборах", - сообщили в министерстве.

Председатель избиркома Дагестана Магомед Дибиров рассказал участникам форума, как проходит избирательный процесс, какие документы нужно иметь при себе на выборах, а также что необходимо сделать, если желающий голосовать находится в другом городе. Первый зампред правительства Дагестана Анатолий Карибов призвал собравшихся "проявить активную позицию, принять участие в голосовании и сделать свой выбор".

"Совсем скоро в нашей стране пройдут выборы президента (18 марта 2018 года - прим. ТАСС). Участие в выборах - это проявление личной гражданской позиции, зрелости и самостоятельности, которая выражается в желании принимать участие в выборах любого плана. Только настоящему гражданину своей страны небезразлично происходящее как в стране, так и в родном городе. Именно ваш выбор будет иметь большое значение для дальнейшего развития нашей родины", - цитирует Карибова пресс-служба Минмолодежи Дагестана.

"У нас нет закона, обязывающего всех россиян идти на выборы, поэтому активность избирателей не всегда так высока. Игнорируя выборы, мы даем возможность решать нашу судьбу за нас. Как бы пафосно это ни звучало, но прийти на участок и отдать свой голос достойному - это действительно гражданский долг", - обратился координатор молодежного движения Общероссийского народного фронта по Дагестану Равидин Абдурагимов.

По данным республиканского избиркома, в Дагестане обладают правом голоса 1,677 млн человек (население Дагестана - немногим более 3 млн человек), на территории региона 1915 участков для голосования.