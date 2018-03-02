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Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок

Политика
2 марта, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Так представитель Кремля прокомментировал высказанное журналистами мнение, что визуализация в послании была менее "продвинутой", чем сами ракеты, о которых рассказывал президент

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Компьютерная графика в роликах о ракетах, показанных в ходе оглашения президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта послания Федеральному собранию, была использована из-за секретного характера этих разработок.

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Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высказанное журналистами мнение о том, что визуализация в послании была менее "продвинутой", чем сами ракеты, о которых рассказывал президент.

Как напомнил Песков, Путин в послании сам отмечал, что речь идет "об ультрасовременных разработках, которые, собственно, только вчера [1 марта] были рассекречены" и "Россия не может по известным причинам в полный рост показывать эти изделия". "Поэтому использовалась графика", - заключил представитель Кремля.

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