Встреча глав МИД РФ, Турции и Ирана по Сирии состоится в Астане 16 марта

АСТАНА, 2 марта. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии в Астане состоится 16 марта.

Об этом сообщил журналистам в пятницу временный поверенный в делах России в Казахстане Александр Мусиенко.

"Встреча глав МИД состоится 16 марта. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сказал об этом", - рассказал Мусиенко. По его словам, глава МИД Казахстана рассказал, что в столице Казахстана ожидается встреча трех министров стран-гарантов астанинского процесса.

"В этой связи больше всего надежд возлагает министр на решение гуманитарных проблем, с которыми сейчас сталкивается Сирия. Это вопрос обмена пленными, освобождение заложников, доступ к элементарным вещам, таким как питание и возможность реабилитации людей, которые живут в нынешних условиях. И Россия для этого делает все, как вы знаете, ведет этот процесс вместе с нашими партнерами из Ирана и Турции", - пояснил Мусиенко.