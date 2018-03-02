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РФ внесла в СБ ООН готовый для голосования проект резолюции о расследовании химатак в САР

Политика
2 марта, 21:49 UTC+3 ООН ООН 2, марта. /ТАСС

В постоянном представительстве России при всемирной организации не уточнили, когда документ может быть вынесен на голосование

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ООН, 2 марта. /ТАСС/. Россия внесла в пятницу в Совет Безопасности ООН готовый для рассмотрения проект резолюции об учреждении Независимого механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

Когда документ может быть вынесен на голосование, в представительстве пока не уточняют. По существующим в Совбезе правилами проект резолюции может быть рассмотрен спустя 24 часа после внесения.

В соответствии с проектом резолюции, который был распространен еще 23 января, Россия предлагает "учредить Независимый механизм ООН по расследованию [United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI] на один год с возможностью дальнейшего продления". Цель работы комиссии, как подчеркивается в документе, - "установить неоспоримые факты", которые позволят Совбезу установить виновных в применении в качестве оружия химикатов, в том числе хлора. 

Если российское предложение будет одобрено, то генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и генеральному директору ОЗХО Ахмету Узюмджю будет поручено в течение 30 дней подготовить рекомендации о задачах, полномочиях и составе комиссии.

Она заменит собой Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР), который прекратил существование в конце 2017 года. Попытки членов Совета Безопасности ООН договориться о продлении мандата комиссии не увенчались успехом.

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