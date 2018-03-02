В Болгарии создали "Клуб друзей Крыма"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. "Клуб друзей Крыма", в который вошли представители общественности, учредили в Болгарии в рамках презентации там Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба ЯМЭФ.

"Клубы друзей Крыма" создают во многих странах как национальные подразделения Международной ассоциации друзей Крыма, которую учредили в Ялте в ноябре 2017 года. Члены ассоциации соберутся на форум друзей Крыма, который пройдет в рамках деловой программы ЯМЭФ-2018 с 19 по 21 апреля.

"Официально учрежден "Клуб друзей Крыма" в Болгарии. Участники клуба - это люди, которые хотят развивать экономическое сотрудничество с Республикой Крым, укреплять связи в общественной деятельности, доносить до соотечественников объективную информацию о событиях в Крыму", - приводит пресс-служба слова члена правления фонда ЯМЭФ, директора делового и культурного центра Республики Крым Ярослава Иванченко.

В Софии презентовали экономический потенциал региона и возможности Ялтинского форума. По информации пресс-службы, представители деловых кругов и общественных организаций Болгарии с интересом восприняли информацию о форуме. "Ожидаем, что делегация Болгарии на ЯМЭФ-2018 будет многочисленной и представительной", - отметил Иванченко.

О Ялтинском форуме

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы - правительство Республики Крым, Фонд "Ялтинский международный экономический форум" при поддержке администрации президента РФ.

Участниками ЯМЭФ-2017, который прошел 20-22 апреля, стали более 2200 человек, в том числе порядка 200 делегатов из 46 стран. Самой многочисленной была делегация из Италии - свыше 50 человек. По итогам форума подписали договоры и соглашения более чем на 100 млрд рублей.