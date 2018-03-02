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Захарова отметила заслуги посла РФ в Аргентине в операции по "кокаиновому делу"

Политика
2 марта, 22:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Виктор Коронелли выполнял работу сверх его обыкновенных обязанностей

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила заслуги посла России в Аргентине Виктора Коронелли в ходе операции по пресечению канала поставки наркотиков из Аргентины на рынки России и Европы. В интервью телеканалу "Дождь" в пятницу Захарова заявила, что дипломат выполнял работу сверх его обыкновенных обязанностей.

"Именно российская сторона <...> тут же связалась с центром, в частности, это сделал Коронелли. И в комментарии министерства иностранных дел, и в комментариях по линии ФСБ была однозначно дана оценка этой операции как успешной. Посол непосредственно был в это все вовлечен, он это делал параллельно с той работой, которую должен делать как посол", - сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что предположения о том, что операцию предполагалось сохранить в тайне, неверны. Она добавила, что эпизод с обнаружением более 360 кг кокаина в российском посольстве в Буэнос-Айресе стал одним из самых напряженных моментов ее работы, и, узнав о проведении спецоперации, она испытала огромное облегчение.

В конце февраля МИД РФ сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия в РФ и Аргентине задержали пятерых подозреваемых - троих в России и двух в Аргентине. В пятницу в Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

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Темы
Дело о поставке кокаина из Аргентины в Европу
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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