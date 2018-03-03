Эксперт: России и США необходим диалог по стратегической стабильности

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Вашингтону после демонстрации новых видов российских вооружений необходим диалог с Москвой по вопросам стратегической стабильности. Такое мнение высказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Сушенцов.

По его словам, со времени окончания холодной войны США полагали, что могут позволить себе игнорировать "неудобную" Россию. "Более того, в военных кругах США установилось мнение, что стратегическая стабильность больше не действует и США могут нанести России сокрушительный удар, - отметил Сушенцов. - Объявление о наличии у России передовых вооружений разрушает этот стереотип. Теперь равноправный диалог о правилах взаимодействия вновь становится необходим".

"По крайней мере Россия призывает к этому - к ответственности за судьбу мира и безопасности на планете, - подчеркнул эксперт. - Однако поскольку представленные образцы вооружений являются оружием сдерживания и между Москвой и Вашингтоном нет жизненных противоречий, которые стоили бы большой войны, американские элиты могут посчитать диалог необязательным - ведь войны не будет".

В четверг президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.