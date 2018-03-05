Более 100 тыс. наблюдателей будут направлены на выборы президента РФ от общественных палат

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ и общественные палаты регионов направят на выборы президента России, которые пройдут 18 марта, более 100 тыс. наблюдателей. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС замглавы рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

Ранее Григорьев сообщал, что в общественные палаты поступило более 100 тыс. обращений от желающих стать наблюдателями.

"Мы предложили любым организациям подписывать с нами [ОП РФ] и региональными общественными палатами соглашения, сейчас уже подписано более 1 тыс. таких обращений, и широкий спектр общественных организаций (практически все желающие) участвуют в наблюдении по линии общественных палат. Более 100 тыс. наблюдателей по всем регионам России уже сейчас находятся в нашей базе", - сказал Григорьев.

Он уточнил, что для наблюдателей от общественных палат разработан этический кодекс общественного наблюдателя. "Он принят этой тысячью общественных организаций, и 100 тыс. наблюдателей пойдут на избирательные участки с этим этическим кодексом", - уточнил Григорьев. По его словам, один из пунктов этого кодекса - "обеспечение гласности и прозрачности" при проведении наблюдения.

Он напомнил, что в осенью прошлого был приняты поправки в законодательство, которые позволили федеральной и региональным общественным палатам направлять своих наблюдателей на выборы.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.