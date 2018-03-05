Памфилова: кандидаты в президенты не договорились об изменении формата дебатов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Семь кандидатов в президенты России, участвующих в дебатах на федеральных теле- и радиоканалах, не смогли в понедельник договориться об изменении формата дискуссий. Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В понедельник в Центризбиркоме прошла встреча кандидатов или их представителей с Памфиловой по поводу не удовлетворяющего ряд кандидатов формата предвыборных дебатов на телевидении и радио. Лично на переговоры пришли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак и председатель "Коммунистов России" Максим Сурайкин. Остальных четырех кандидатов представляли доверенные лица. Действующий президент РФ Владимир Путин, баллотирующийся на новый срок, в дебатах не участвует.

"Полного взаимопонимания и согласия по поводу изменения формата дебатов кандидаты достичь не смогли. У нас нет никаких возможностей и полномочий извне администрировать", - сказала Памфилова по итогам встречи.

Изменить формат дебатов требовали Жириновский, Собчак и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Они выступали за сокращение числа участников дискуссии, чтобы была возможность полемизировать, а не отвечать на вопросы ведущего. Сейчас все семь кандидатов участвуют в дебатах на телеканалах вместе, на радио - по три или по четыре человека. Четверо кандидатов - Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский и Сергей Бабурин - заявили, что согласны с существующим форматом дебатов.

"Было предложение от Владимира Жириновского, оно оказалось совершенно невыполнимым. Он предлагал поделить на две группы - по три или по четыре кандидата, пусть сегодня одни, завтра другие дебатируют. Или один на один", - отметила Памфилова.

По ее словам, организовать дебаты в формате "один на один" уже невозможно, так как "прошлую неделю они потеряли, потому что не смогли сорганизоваться". "Сейчас уже не получается по времени, на всех не хватит просто. А что касается "три на четыре" - пожалуйста, это их право, вопрос только в том, как они договорятся, мы только поддерживаем. Но поскольку четырех кандидатов устраивает формат, который есть, то остается только три кандидата... я не знаю, как они могут друг другу уступать время", - подчеркнула глава ЦИК.