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ЦИК приветствует инициативу Собчак по проведению дебатов на альтернативной площадке

Политика
5 марта, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Элла Памфилова отметила, что Центризбирком заинтересован в максимально интересной полемике кандидатов

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Центризбирком России готов оказать содействие кандидату в президенты Ксении Собчак в организации альтернативных предвыборных дебатов. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

В ЦИК 5 марта прошла встреча кандидатов и их представителей с Памфиловой по поводу не удовлетворяющего ряд кандидатов формата предвыборных дебатов на телевидении и радио. Впрочем, договориться об изменении формата дискуссий не удалось. Собчак предложила всем кандидатам принять участие в альтернативных дебатах в формате "один на один" на независимой площадке.

"Пожалуйста, это их право. В соответствии с законом они могут это делать. Вопрос только в одном: все зависит исключительно от них, как они между собой договорятся", - прокомментировала Памфилова инициативу Собчак.

Она добавила, что ЦИК заинтересован в максимально интересной полемике кандидатов.

"Если удастся это сделать, я только двумя руками буду это приветствовать, потому что, я надеюсь, и зрителям это будет интересно. Мы готовы, если необходимо, оказать дополнительное содействие в этом", - подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что Первый канал готов перенести время записи дебатов, которые выходят в эфир в 8 часов утра, на более удобное для кандидатов. Сейчас дебаты записываются на Первом канале в Москве поздно вечером и вскоре выходят в эфир в восточных регионах страны. "Мы готовы, и Первый канал идет навстречу, изменить на более удобное время записи", - сказала Памфилова.

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