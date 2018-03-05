На выборах в Туле откроются избирательные участки имени Высоцкого и в честь Героев России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более 50 именных избирательных участков откроются в Тульской области в день выборов президента России 18 марта. Как сообщила в понедельник избирательная комиссия региона, с 2011 года на тульских выборах работали избирательные участки с названиями "Куликово Поле" и "Лев Толстой", в этом году ним добавят участки в честь Героев России и Владимира Высоцкого.

"На выборах президента Российской Федерации в 18 марта в Тульской области откроется 52 именных избирательных участка. Среди них участки "Герои России", "Высоцкий", "Тула подъячья" и другие", - сообщает облизбирком.

Впервые именные участки открылись в Туле в 2011 году, когда появились участки "Лев Толстой" и "Куликово поле". К нынешним выборам решили расширить практику присвоения участкам различных имен. Только в областном центре создадут 14 именных избирательных участка.

Идея открытие участка "Высоцкий" принадлежит клубу поклонников творчества артиста "Горизонт", который существует в Туле около 30 лет. Актер и поэт имеет корни в Тульской области - его дед по линии матери был уроженцем Богородицкого уезда, Высоцкий посещал Тулу, выступая с концертами. Участок "Герои России" организуют в связи с тем, что Тульская область связана с 22 Героями России, среди них конструктор оборонного предприятия "Сплав" Николай Макаровец, летчики-космонавты Валерий Поляков и Сергей Залетин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ветеран Великой Отечественной войны Иван Леонов и другие.

Впервые на предстоящих выборах появятся тематические избирательные участки "Музыкальный", "Литературный", "Патриотический". "На тематических и других участках планируется организовать выставки, концерты, чтобы выборы в Тульской области прошли интересно и празднично", - сказали в тульском облизбиркоме.