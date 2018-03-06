РВИО назвало конъюнктурными попытки болгарских властей умалить роль России в истории

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Заявления властей Болгарии о том, что различные народы, наряду с русскими, участвовали в освобождении страны от османского ига, являются политически конъюнктурными и идут вразрез с исторической памятью, говорится в официальном заявлении Российского военно-исторического общества, опубликованном во вторник.

"Сегодня политическая конъюнктура вмешивается даже в святое дело увековечения памяти героев двух братских православных народов. Президент [Болгарии] ничего не сказал о тех потерях, которые понесла Россия, о тех сложностях, с которыми российским дипломатам пришлось столкнуться на Берлинском конгрессе, когда вся невоевавшая Европа стала делить успехи русского оружия. Формально воздав должное России, он подчеркнул, что болгарскую землю освобождали солдаты многих народов", - говорится в заявлении.

В Обществе отметили, что российская армия была многонациональной, однако поставили под сомнение необходимость делить ее на отдельные народы.

"Конечно, все они служили в рядах Русской императорской армии или были ее союзниками. И это наша общая память, которая связывает наши народы. Однако должно ли это затенять заслугу именно России? Россия была и сегодня остается сильной именно единством народов. Это единство и тогда позволило нам одержать победу и освободить Болгарию. Разделять нас по национальным квартирам, как это сделал болгарский президент, в корне неверно", - подчеркнули в РВИО.

Там добавили, что подобные высказывания болгарских политиков "идут наперекор своему народу, своей собственной исторической памяти".

Ранее президент Болгарии Румен Радев в своей торжественной речи по случаю 140-летия освобождения страны выразил признательность народам, которые составляли русскую армию - полякам, русским, румынам, финнам, украинцам, белорусам, латышам, сербам, черногорцам. В беседе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом он пояснил, что в Болгарии ни в коей мере не недооценивают вклад русской армии в освобождение Болгарии. Патриарх Кирилл выразил разочарование тем, что русскую армию, освободившую Болгарию, стали делить на отдельные национальности, участвовавшие в освобождении.