Научный совет при СБ РФ проработал перспективы блокчейн в России с позиций безопасности

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Научный совет при Совбезе России проработал перспективы технологии блокчейн с позиции обеспечения национальной безопасности страны.

Об этом сообщил секретарь СБ РФ Николай Патрушев на пленарном заседании совета.

"Проработан вопрос о перспективах использования технологии блокчейн с позиции обеспечения национальной безопасности РФ", - заявил он.

Подводя итоги ушедшего года, Патрушев напомнил, что научный совет рассмотрел научно-методологические подходы к выявлению и прогнозированию террористических угроз, а также к выработке мер по их нейтрализации. "Обсуждались потенциальные угрозы безопасности, связанные с попытками зарубежных деструктивных сил дестабилизировать обстановку в Республике Крым и Севастополе", - добавил секретарь Совбеза.

По его словам, в 2017 году также удалось актуализировать основные направления в сфере информационной безопасности. Были рассмотрены, в частности, подходы к созданию и использованию информационных технологий, к обеспечению безопасности "интернета вещей", а также к обеспечению информбезопасности в форматах ЕАЭС и БРИКС.