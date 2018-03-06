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Научный совет при СБ РФ проработал перспективы блокчейн в России с позиций безопасности

Политика
6 марта, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Также обсуждались потенциальные угрозы безопасности, связанные с попытками зарубежных сил дестабилизировать обстановку в Крыму

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Научный совет при Совбезе России проработал перспективы технологии блокчейн с позиции обеспечения национальной безопасности страны.

Об этом сообщил секретарь СБ РФ Николай Патрушев на пленарном заседании совета.

"Проработан вопрос о перспективах использования технологии блокчейн с позиции обеспечения национальной безопасности РФ", - заявил он.

Подводя итоги ушедшего года, Патрушев напомнил, что научный совет рассмотрел научно-методологические подходы к выявлению и прогнозированию террористических угроз, а также к выработке мер по их нейтрализации. "Обсуждались потенциальные угрозы безопасности, связанные с попытками зарубежных деструктивных сил дестабилизировать обстановку в Республике Крым и Севастополе", - добавил секретарь Совбеза.

По его словам, в 2017 году также удалось актуализировать основные направления в сфере информационной безопасности. Были рассмотрены, в частности, подходы к созданию и использованию информационных технологий, к обеспечению безопасности "интернета вещей", а также к обеспечению информбезопасности в форматах ЕАЭС и БРИКС.

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