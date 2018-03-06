Косачев: КНДР перехватила инициативу по ситуации вокруг Корейского полуострова

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сдвиг в межкорейском процессе является заслугой Пхеньяна, дальнейшие действия США покажут, в какой роли КНДР нужна Вашингтону: в качестве угрозы или шанса показать свою договороспособность. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, возглавлявший делегацию, которая посетила 5-6 марта КНДР, сообщил, что Пхеньян во время этого визита подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. По словам представителя Республики Корея, лидер КНДР в ходе переговоров с южнокорейской делегацией выразил готовность обсудить включение вопроса о денуклеаризации в повестку дня возможных переговоров между Пхеньяном и США. Чон Ый Ён также сообщил, что Пхеньян заявил о готовности заморозить свою ракетно-ядерную программу на время переговоров с США.

"Северная Корея, во-первых, явно перехватила инициативу в ситуации вокруг полуострова. Во-вторых, она показательно решает свои проблемы с другим корейским государством, которое более других испытывало тревоги по поводу угроз от ракетно-ядерного соседа", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, мяч сейчас явно на стороне Вашингтона, а не обеих Корей. "Ибо гарантии безопасности КНДР может де-факто дать не Южная Корея, даже не Совбез ООН и представляемое им международное сообщество, а исключительно США. Именно они выступают главной угрозой для КНДР и не скрывают этого, выбрав метод кнута - усиления санкций и угроз вплоть до применения силы", - считает сенатор.

"Нынешний сдвиг в межкорейском процессе явно на балансе Пхеньяна", - подчеркнул Косачев.

Следующий шаг за США

Сенатор отметил, что в Вашингтоне последние действия и договоренности КНДР с Южной Кореей могут воспринять "как своего рода блеф и желание использовать воинственный настрой Белого дома как предлог для продолжения усилий по наращиванию северокорейского военного потенциала". "Таким образом, теперь можно будет понять, в какой именно роли Пхеньян выгоднее Вашингтону: в роли угрозы (как и Иран, Россия, Сирия) или же шанса для демонстрации договороспособности, гибкости и ответственности США как мировой державы. Что-то мне подсказывает, что враг нужнее", - добавил глава международного комитета Совфеда.