МИД РФ: вдова Петра Польшикова попросила СМИ не связывать его смерть с "кокаиновым делом"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вдова начальника отдела Латиноамериканского департамента МИД России Петра Польшикова попросила не связывать смерть дипломата с "кокаиновым делом", поскольку это оскорбляет память умершего. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" во вторник, зачитав обращение вдовы к СМИ.

"Упоминание о смерти Петра Польшикова в контексте ведущегося расследования по делу попыток контрабанды наркотиков из Аргентины в Европу считаем оскорбительным и аморальным. Просьба к СМИ и журналистам проявлять элементарную профессиональную этику и не оскорблять память покойного супруга и отца," - озвучила Захарова содержание записки, сделанной по итогам телефонного разговора.

"Она категорически сказала, что это их личное дело, что это их личная трагедия, их семьи, которая не имеет никакого отношения ни к профессиональной деятельности, ни к чему. Исключительно и только вопрос личной трагедии этого человека", - рассказала она об итогах разговора со вдовой Польшикова.

Ранее ряд СМИ высказал предположения о гибели главного советника Латиноамериканского департамента МИД РФ Петра Польшикова якобы из-за его связи с наркокартелями. 27 февраля Министерство иностранных дел России опровергло информацию о связи погибшего Польшикова с делом о наркотиках. Дипломат погиб в декабре 2016 года в Москве в результате несчастного случая.