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Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-26 в Сирии

Политика
7 марта, 0:02 дата обновления: 7 марта, 0:10 UTC+3

В ходе телефонного разговора президент Турции также проинформировал российского лидера о ходе операции в Африне

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© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган в состоявшемся телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте в контексте реализации резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Отмечена важность решения гуманитарных проблем и необходимость дальнейшей бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в этом районе", - говорится в сообщении.

Эрдоган проинформировал Путина о ходе операции турецких вооруженных сил в Африне.

Были также затронуты также актуальные темы двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики.

Президенты двух стран условились о продолжении контактов на различных уровнях.

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Темы
Крушение Ан-26 в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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