Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-26 в Сирии

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган в состоявшемся телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте в контексте реализации резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Отмечена важность решения гуманитарных проблем и необходимость дальнейшей бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в этом районе", - говорится в сообщении.

Эрдоган проинформировал Путина о ходе операции турецких вооруженных сил в Африне.

Были также затронуты также актуальные темы двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики.

Президенты двух стран условились о продолжении контактов на различных уровнях.