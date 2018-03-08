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Лавров назвал некорректными высказывания Тиллерсона об отношениях Китая и стран Африки

Политика
8 марта, 12:49 дата обновления: 8 марта, 15:41 UTC+3 ХАРАРЕ ХАРАРЕ 8, марта. /ТАСС

Таким образом министр прокомментировал заявление американского коллеги, что политика Пекина на африканском направлении угрожает экономической и политической стабильности стран континента

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ХАРАРЕ, 8 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что со стороны госсекретаря США Рекса Тиллерсона было бы некорректным давать негативную характеристику отношений африканских стран с Китаем, при этом пребывая в них с визитом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление американского коллеги о том, что политика Китая на африканском направлении угрожает экономической и политической стабильности стран континента.

"Я не знал, что Рекс Тиллерсон специалист по китайско-африканским отношениям, но мне кажется, что не вполне корректно, находясь в гостях, высказываться по поводу отношений своих хозяев с другими странами, еще в таком негативном ключе, - сказал он. - Конечно, если это правда, но я не видел таких сообщений".

Заявление Тиллерсона

Ранее, выступая на пресс-конференции в Аддис-Абебе (Эфиопия), Тиллерсон заявил, что странам Африки следует внимательно относиться к соглашениям с Китаем о займах и не допускать ущемления своего суверенитета. "Мы не пытаемся удерживать китайские доллары от Африки, но важно, чтобы африканские страны внимательно относились к условиям соглашений (о займах - прим. ТАСС) и не лишались суверенитета", - сказал дипломат.

По его мнению, китайские инвестиции "не приводят к значительному созданию рабочих мест" в Африке. Кроме того, если "правительство берет китайский заем, то оно может потерять контроль над своей инфраструктурой и ресурсами в случае невыполнения долговых обязательств".

Как отмечают наблюдатели, Китай в текущем десятилетии стал одним из крупнейших торговых партнеров государств Африки. КНР вкладывает миллиарды долларов в строительство объектов инфраструктуры и разработку полезных ископаемых на континенте.

"Мы приветствуем китайское участие, но мы надеемся, что они будут следовать международным правилам, международным нормам, будут уважать суверенитет стран", - подытожил Тиллерсон.

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Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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