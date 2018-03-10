Досрочное голосование на выборах президента РФ проходит в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России началось в субботу в Сакраменто (штат Калифорния). Как сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Сиэтле (штат Вашингтон), голосование проводится в помещении "Культурного центра для русскоговорящих" с 09:00 до 14:00 по времени Тихоокеанского побережья США (20:00 мск 10 марта - 01:00 мск 11 марта).

11 марта сотрудники Генконсульства РФ организуют досрочное выездное голосование в Сан-Франциско, Сан-Хосе и Лос-Анджелесе. О месте и времени была уведомлена Служба дипломатической безопасности на местах.

В день выборов президента России - 18 марта - для проведения голосования на территории США будут открыты избирательные участки в помещениях российских загранучреждений: в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас), а также организовано выездное голосование в Портленде (штат Орегон).