Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Досрочное голосование на выборах президента РФ проходит в Калифорнии

Политика
10 марта, 20:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, марта. /ТАСС

В воскресенье сотрудники Генконсульства РФ организуют досрочное выездное голосование в Сан-Франциско, Сан-Хосе и Лос-Анджелесе

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России началось в субботу в Сакраменто (штат Калифорния). Как сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Сиэтле (штат Вашингтон), голосование проводится в помещении "Культурного центра для русскоговорящих" с 09:00 до 14:00 по времени Тихоокеанского побережья США (20:00 мск 10 марта - 01:00 мск 11 марта).

СПЕЦПРОЕКТ

Кто станет президентом России и куда придет программа "Моя улица" — узнаем в марте

Следим за ключевыми темами – и обновляем наш интерактивный календарь.

11 марта сотрудники Генконсульства РФ организуют досрочное выездное голосование в Сан-Франциско, Сан-Хосе и Лос-Анджелесе. О месте и времени была уведомлена Служба дипломатической безопасности на местах.

В день выборов президента России - 18 марта - для проведения голосования на территории США будут открыты избирательные участки в помещениях российских загранучреждений: в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас), а также организовано выездное голосование в Портленде (штат Орегон).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС России выполнили учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал"
2
Times: Великобритания рассматривает вариант бойкота ЧМ-2018 в России
3
Тарасова: ученики Тутберидзе тянут за собой все мировое фигурное катание
4
Российская фигуристка Трусова первой в истории исполнила два четверных прыжка на турнире
5
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
6
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама