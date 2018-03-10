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ЦИК направил заявление в прокуратуру по инциденту с нецензурной бранью Жириновского

Политика
10 марта, 22:56 UTC+3

При этом глава Центризбиркома Элла Памфилова указала, что поведение кандидатов по отношению друг к другу остается на их совести

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сразу направила заявление в Генпрокуратуру по инциденту с нецензурной бранью лидера ЛДПР Владимира Жириновского в отношении Ксении Собчак во время теледебатов. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала "НТВ" в субботу.

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"Да, один из кандидатов - это безобразие - позволил себе нецензурную брань. И мы сразу отреагировали: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру", - прокомментировала действия ЦИК Памфилова.

При этом она указала, что поведение кандидатов по отношению друг к другу остается на их совести. "Мы должны следить, чтобы наших кандидатов никто не обижал, поэтому наше замечание тем, кто некорректно ведет себя по отношению к ним. А что они уж между собой <...> как они общаются, это дело их внутренней культуры, воспитания и этики", - заявила глава ЦИК.

Ранее Памфилова уже высказывалась по этому инциденту, отметив, что в компетенции ЦИК РФ не входит оценка поведения кандидатов.

28 февраля на канале "Россия 1" лидер ЛДПР Владимир Жириновский, используя нецензурные выражения, оскорбил кандидата в президенты от "Гражданской инициативы" Ксению Собчак. Та в ответ облила его водой.
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