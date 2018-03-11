Путин заявил, что Россия обеспечит свою безопасность в Арктике

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия рассматривает Арктику как важный регион с точки зрения своей безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для документального фильма Андрея Кондрашова "Путин", который доступен в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

"Мы грозить никому не будем, но, используя наши преимущества, в данном случае, территориального характера, обеспечим безопасность РФ и ее граждан, - заявил глава государства. - В этом смысле Арктический регион для РФ крайне важен".

Путин отметил, что Россия располагает самым мощным атомным флотом. Одновременно он упомянул, что, например, у берегов Норвегии несут дежурство и подлодки США с арсеналом ракет на борту. "Подлетное время до Москвы - 15 минут", - отметил он.

Президент также напомнил, что бывал на островах архипелага Земля Франца-Иосифа. По его словам, работающие там ученые рассказывали, что гиды иностранных туристов еще недавно называли эту территорию "когда-то принадлежавшей Советскому Союзу". "То есть они начали списывать нас, а мы эти территории никому не отдавали", - отметил президент.

Путин также отметил богатые запасы Арктики. "Мы помним Ломоносова, который сказал, что богатства России будут прирастать Сибирью. Теперь можно с полной уверенностью сказать, что запасы России будут прирастать и Арктикой, там все есть", - уверен президент.

Глава государства при этом отметил необходимость заниматься и проблемами экологии. "В Арктике очень ранимая экология, к ней нужно относится очень бережно. Нужно создать инфраструктуру, которая обеспечивала бы экологическую безопасность", - отметил Путин.