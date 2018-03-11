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ЦИК напомнил о завершении 12 марта приема заявлений о голосовании по месту пребывания

Политика
11 марта, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что количество поданных заявлений приблизилось к трем миллионам

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Понедельник (12 марта) будет последним днем, когда избиратели могут подать в любом избиркоме, МФЦ или на портале госуслуг заявление о голосовании на выборах президента РФ по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом сообщается в воскресенье в официальном канале Центризбиркома России в Telegram.

"12 марта завершается прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента России", - говорится в сообщении.

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Заявление можно подать в любом территориальном или участковом избиркоме, в многофункциональном центре (МФЦ) или онлайн на портале "Госуслуги".

Ранее в ЦИК сообщали, что количество поданных заявлений приблизилось к трем миллионам.

С 13 марта до 14:00 17 марта можно будет подать специальное заявление только в участковом избиркоме по месту регистрации. На бланк наклеят специальную марку, с ним можно будет проголосовать по месту пребывания.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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