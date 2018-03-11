ЦИК напомнил о завершении 12 марта приема заявлений о голосовании по месту пребывания

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Понедельник (12 марта) будет последним днем, когда избиратели могут подать в любом избиркоме, МФЦ или на портале госуслуг заявление о голосовании на выборах президента РФ по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом сообщается в воскресенье в официальном канале Центризбиркома России в Telegram.

"12 марта завершается прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента России", - говорится в сообщении.

Заявление можно подать в любом территориальном или участковом избиркоме, в многофункциональном центре (МФЦ) или онлайн на портале "Госуслуги".

Ранее в ЦИК сообщали, что количество поданных заявлений приблизилось к трем миллионам.

С 13 марта до 14:00 17 марта можно будет подать специальное заявление только в участковом избиркоме по месту регистрации. На бланк наклеят специальную марку, с ним можно будет проголосовать по месту пребывания.

Выборы президента России пройдут 18 марта.