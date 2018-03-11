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Эксперт: опросы ВЦИОМ показывают рост электората Путина

Политика
11 марта, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, согласно результатам которого, 69% респондентов готовы проголосовать за нынешнего лидера страны

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Рейтинги Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) говорят о росте электората кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС президент консалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса, который проводился 5-7 и 9 марта. Согласно опросу, 74% респондентов ВЦИОМ заявляют, что точно пойдут на президентские выборы. При этом 69% опрошенных центром заявили о готовности голосовать на выборах президента РФ за Путина, баллотирующегося на новый срок в порядке самовыдвижения, а его прогнозируемый результат на выборах - 69-73%.

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"Те цифры, которые ВЦИОМ называет в процентах - это примерно те же цифры, даже чуть больше, чем было в прошлый раз. Я уверен, что результаты Владимира Путина на предстоящих выборах в абсолютных голосах будут чуть выше, чем они были на выборах в 2012 году", - сказал Гусев, отметив, что "с 2012 по 2018 год поменялась международная ситуация и ситуация в стране, но электорат Путина стабилен, более того, он прирастает".

"Тех, кто голосует за Путина, должно быть больше, чем в прошлый раз, судя по тем данным, которыми располагает ВЦИОМ, в абсолютных голосах", - добавил эксперт.

Гусев также отметил, что Центризбирком проводит "мощную рекламную кампанию" о предстоящих выборах президента РФ, а организаторы сделали ставку на "честность и прозрачность". Согласно опросу, 74% участников опроса ВЦИОМ заявили, что точно пойдут на выборы президента РФ 18 марта, и еще 9% - что скорее всего примут участие в голосовании.

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