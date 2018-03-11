Посол РФ: итоги президентских выборов в России не повлияют на отношения с Белоруссией

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Результаты предстоящих в России президентских выборов не повлияют на белорусско-российские отношения. Об этом сообщил в воскресенье посол России в Белоруссии Александр Суриков в эфире белорусского канала ОНТ.

"Не думаю, что могут повлиять. У нас давние братские отношения между народами и странами, мы давно определились со своими предпочтениями, образовали Союзное государство (СГ), - сказал он. - Искры между нами возникают, особенно в области экономических отношений, например, по углеводородам, но ничего такого, что могло серьезно повлиять на формат отношений, я не вижу". По мнению дипломата, предстоящие выборы могут "только укрепить все форматы сотрудничества".

Суриков также отметил, что наиболее успешным интеграционным объединением на постсоветском пространстве на сегодняшний день является СГ. "Если говорить о Евразийском экономическом союзе, то оно сегодня зациклено только на четырех экономических свободах, а Союзное государство гораздо шире по охвату - это международная и оборонная совместная деятельность, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в области культуры и образования", - сказал Суриков. По его словам, по своей интеграционной силе СГ гораздо мощнее, чем любое другое объединение на постсоветском пространстве. "Оно самое продвинутое", - сказал Суриков.

Комментируя последние споры по поставкам белорусской продукции в Россию, Суриков подчеркнул, что подобные искры должны гаситься "совместными консультациями российских и белорусских служб и нахождением консенсуса в решении того или иного вопроса по качеству продукции".

Президентские выборы в России пройдут 18 марта.