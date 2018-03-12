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Досрочное голосование на выборах президента РФ прошло в трех ирландских городах

Политика
12 марта, 0:32 UTC+3 ДУБЛИН ДУБЛИН 12, марта. /ТАСС

Численность российской диаспоры в Ирландии составляет по разным оценкам около 5 тыс. человек

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ДУБЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России состоялось в воскресенье на выездных избирательных участках в ирландских городах Голуэй, Лимерик и Корк.

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"Выездные избирательные участки были открыты в крупнейших городах Ирландии при активном содействии координационного совета организации российских соотечественников Ирландии, - сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Василий Величкин, координировавший работу участка в Голуэе. Он уточнил, что в этом городе проголосовал 61 человек, что более, чем вдвое превысило явку на выборах в Госдуму в 2016 году.

"В Корке и Лимерике также была отмечена высокая активность российской диаспоры. Голосование прошло без нарушений, местная полиция оказала нам все необходимое содействие", - добавил дипломат.

Представитель российского посольства объяснил высокую явку избирателей успешной кампанией, которая была организована советом соотечественников в предшествующие выборам месяцы. "Наша диаспора активно использовала соцсети", - пояснил пресс-секретарь. Он выразил надежду, что через неделю голосование на главном избирательном участке страны - в Дублине - также пройдет при активном участии российских избирателей.

Численность российской диаспоры в Ирландии составляет по разным оценкам около 5 тыс. человек, значительная их часть проживает в Дублине.

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